Бюджет НАТО в 2023 году увеличится на 25% до почти €2 млрд

НАТО установил военный бюджет на 2023 год на уровне €1,96 млрд, что на 25,8% больше, чем в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Союзники согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2023 год на заседании Североатлантического совета в среду. Гражданский бюджет установлен на уровне €370,8 млн, а военный — в размере €1,96 млрд, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В релизе отмечается, что страны альянса договорились нарастить бюджет на саммите НАТО в Мадриде, чтобы отреагировать на ухудшение условий безопасности из-за конфликта России и Украины.

Средства из гражданского бюджета покроют оперативные расходы, расходы на персонал и программные расходы штаб-квартиры НАТО и ее международного штаба. Военный бюджет покроет операционные расходы штаба командной структуры НАТО, расходы на миссии и операции по всему миру, сообщает пресс-служба.

В НАТО также сообщили, что увеличат финансовый потолок Программы инвестиций в безопасность (NSIP). В 2023 году он составит €1 млрд, что на 26,6% больше, чем в 2022 году.

Новость дополняется.