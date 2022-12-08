Боррель призвал увеличить военные расходы ЕС к 2025 году на €70 млрд

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза (ЕС) повысить военные расходы на €70 млрд (+30%) к 2025 году. По его словам, запасы поставляемого Украине оружия ЕС истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс много лет не получал необходимого финансирования.

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Жозеп Боррель

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий. После холодной войны мы асинхронно сократили свои военные расходы. В связи в этим мы сначала должны исправить наше прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций, а затем выиграть будущее. Поэтому я назову цифру, которая должна стать частью наших политических дебатов. Мы должны увеличить оборонные расходы на €70 млрд к 2025 году»,— сказал господин Боррель на заседании Европейского оборонного агентства (цитата по ТАСС).

«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а у наших армий»,— добавил он.

При этом Жозеп Боррель отметил, что с 2014 года страны ЕС увеличивали свои оборонные расходы, некоторые из них на 40%. В 2021 году на оборону выделили €214 млрд — на 6% больше по сравнению с 2020 годом. Однако это не позволило избежать проблем с военным оснащением, отметил он, которые проявились на фоне спецоперации на Украине. Для должного уровня кооперации господин Боррель предложил правительствам стран Евросоюза передать часть контроля над их военными бюджетами Еврокомиссии.

15 ноября Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС выделили Украине «по крайней мере» €8 млрд с начала спецоперации. С 24 февраля ЕС выделил из Европейского фонда мира €3,1 млрд на оплату поставок оружия на Украине. Господин Боррель 5 сентября предлагал осуществлять совместную закупку оружия совместными усилиями для восполнения недостающей военной техники.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян