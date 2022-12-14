«Маховик раскручивается с каждым днем все больше»

В Кремле прокомментировали сообщение CNN о возможных поставках Украине американских комплексов Patriot. Они могут начаться уже на этой неделе, уточнил телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники. В таком случае Москва будет считать западное вооружение законной целью ВС РФ. Кроме того, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американцы таким образом рискуют как оружием, так и командированным персоналом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад не откажется от военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Системы Patriot — это вооружение стран НАТО и США. Нет смысла описывать технические возможности этих комплексов, а также их эффективность. Между тем вопрос намного сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Поэтому Patriot — это лишь одна из составных частей большого пазла.

Не секрет, что на Украине заканчиваются запасы советских вооружений, в первую очередь снарядов, патронов и запчастей к ним. Это касается и всех типов систем ПВО. Взять их уже особенно негде. Откуда можно было, отовсюду забрали, по всей Европе искали да и не только, вроде бы речь шла и об Африке, и о Латинской Америке, и еще о многих странах. Кстати говоря, европейские армии под это дело проводят модернизацию и оснащаются современными типами вооружений.

И вот западные союзники подошли к тому, что нужно фактически полностью перевооружать армию Украины своим оружием стандарта НАТО, в том числе и самым современным. Это касается не только ПВО, а, собственно, всего. Но для этого нужно в первую очередь политическое решение, поскольку в этом случае республика по факту войдет в западную военную коалицию, назовем это так, дабы не говорить о вступлении в НАТО.

Все это, конечно, непросто. Но, с другой стороны, обещали поддерживать, значит, нужно слово держать. Альтернативы-то, по сути, нет никакой, разве что мирные переговоры и прекращение огня. И, соответственно, чем сложнее системы вооружения, тем больше нужен за ними догляд. А это и обучение персонала, и другая популярная тема, в частности, в США, — нужно следить, чтобы дорогие высокотехнологичные комплексы не пропали, не ушли бы налево.

В итоге получается, что присутствие западных военных на Украине неизбежно будет расширяться. Соответственно, в Москве об этом знают и прямо предупреждают — в этом случае все они станут законными целями для войск РФ. Дальше, следуя простой логике, нетрудно заметить, что риск прямого столкновения России и Запада возрастает в разы. Впрочем, пока речь идет только о комплексах Patriot, тем более по факту еще ничего не поставлено, есть лишь сообщения СМИ. На это и указывает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации».

Пока суть да дело, комплексы Patriot встают на защиту польской территории. Да, прямо у границ Украины. Кроме того, НАТО выступило с заявлением, что нужно больше внимания уделять противовоздушной обороне, в том числе и борьбе с беспилотниками. А США к весне 2023 года обещают создать ту самую комиссию, которая проследит, чтобы оружие на Украине не пропало бы. Сообщение также пока что неофициальное.

Однако что-то подсказывает — процесс уже не остановить, события развиваются независимо от желания его участников. Маховик раскручивается с каждым днем все больше. Так что Patriot на Украине, равно как и другие новейшие системы, очень даже реальны.

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