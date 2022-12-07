Это бюджет — это эхо холодной войны

Обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год, который после голосования будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Первый такой документ, принятый в условиях военной операции на Украине, предусматривает не только рекордные траты на вооружения, но и самый широкий комплекс мер по сдерживанию России. По версии Конгресса, обеспечение обороны США потребует дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей, введения санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ и исключения ее из G20. В Кремле констатировали, что документ имеет «беспрецедентный конфронтационный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден фотографируется с солдатами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Джо Байден фотографируется с солдатами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Согласованию профильными комитетами обеих палат Конгресса оборонного бюджета на 2023 финансовый год предшествовала работа комиссии, которая подготовила документ на основе двух проектов — от Палаты представителей и Сената. Все формулировки были выверены до запятой, и теперь для утверждения бюджета осталось пройти формальные процедуры. За согласованный проект документа проголосуют Палата представителей и Сенат, после чего он будет направлен на подпись Джо Байдену.

Таким образом, возникшая в последние недели коллизия вокруг проекта бюджета, увязшего в согласованиях из-за процедурного противодействия республиканцев в Сенате, завершилась для Белого дома и Капитолия хеппи-эндом.

Законодатели не только закончили работу над документом до истечения крайнего срока — 16 декабря, но и договорились о выделении астрономической суммы в $858 млрд.

Команда Белого дома, членам которой пришлось понервничать из-за проволочек в Конгрессе, получила на $45 млрд больше запрошенной президентом в начале года суммы. Бюджет-2022 предполагал траты на $778 млрд.

В новый документ среди прочего заложены расходы на развитие технологий и создание новых самолетов, кораблей и военных транспортных средств. В частности, предусмотрено финансирование программы создания стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider (см. “Ъ” от 26 ноября). Презентация самолета прошла в пятницу на заводе в Палмдейле (штат Калифорния). Принявший участие в церемонии министр обороны Ллойд Остин назвал это событие историческим. Компания-производитель Northrop Grumman называет свой бомбардировщик единственным в мире самолетом шестого поколения. Он будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения, а также благодаря усовершенствованной технологии «стелс» преодолевать самые передовые системы ПВО.

Кроме того, проект оборонного бюджета содержит требование к Пентагону выработать и представить Конгрессу «всеобъемлющую стратегию использования асимметричных возможностей для отражения угрозы, исходящей от гиперзвуковых ракет», и укрепления систем ПВО. В частности, речь идет о выделении средств на создание противоракет SM-3 Block IIA, которые разрабатываются совместно США и Японией, а также на разработку противоракеты GPI (Glide Phase Interceptor), предназначенной для перехвата гиперзвуковых блоков.

Оборонный бюджет США принимается в условиях российской военной операции на Украине. Так что главным смысловым стержнем документа стали поддержка Киева и противостояние с Москвой, а также сдерживание ее ближайшего стратегического партнера — Пекина.

Проект бюджета предусматривает выделение не менее $800 млн на обеспечение безопасности Украины — на $500 млн больше, чем в изначальном бюджетном запросе Белого дома.

Документ позволяет Вашингтону «восполнять запасы сопоставимой техники своих союзников и партнеров», которую они предоставили Киеву. Кроме того, дается зеленый свет «ускорению доставки критически важных боеприпасов на Украину и пополнению потраченных запасов США за счет оптимизации требований к госзакупкам».

Еще одна изюминка документа — сформулированная в нем европейская инициатива сдерживания Москвы и Пекина. Речь о программе по усилению военного присутствия США в Европе, на которую выделяется $6 млрд (на $2,1 млрд больше запроса Белого дома и на $2 млрд больше, чем в прошлом бюджете).

В проекте оборонного бюджета Россия и Китай предсказуемо названы двумя силами, которые бросают вызов «безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру».

В связи с этим помимо расходов на европейском театре еще $11,5 млрд предполагается потратить на сдерживание в Индийском и Тихом океанах, оказание поддержки союзникам в регионе, а также «развитие потенциала боеготовности» там. Что касается Тайваня, то на финансирование продаж оружия и военной техники Тайбэю, а также на военную подготовку и другую помощь острову в сфере безопасности в ближайшие пять лет предлагается выделить около $10 млрд.

Особенностью проекта бюджета стало не только выделение огромных средств на создание новейших вооружений, но и включение в него самого широкого комплекса мер геополитического и экономического давления на Россию, противостояние с которой представляется США наиболее острым. Так, документ запрещает военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет. Но в этом особой новости нет. Куда интереснее тезис о том, что «в целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, Министерству обороны необходимо ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США».

В проекте бюджета также говорится о рестриктивных мерах за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, отмечается: США, так и не добившись исключения России из Группы двадцати ведущих мировых экономик во время председательства Индонезии, намерены продолжить эти усилия.

Впрочем, добиться успеха будет непросто: председательство в G20 уже перешло к Индии, которая «полна решимости не допустить превращения "двадцатки" в арену противостояния Запада и Востока и инструмент борьбы с Россией».

Об этом заявил “Ъ” вице-президент базирующегося в Дели исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Он уверен, что «никакого исключения Москвы в период председательства Индии в G20 не будет». Такую же мысль выразил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Цели Вашингтона, однако, могут быть достигнуты на других направлениях. В разговоре с “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк обратил внимание на то, что в проекте бюджета содержатся пассажи не только про G20: говорится и о намерении добиться исключения России из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. «Американские законодатели намерены не только нарастить военную мощь США в целях сдерживания России и Китая, но и ликвидировать даже те переговорные площадки, которые еще остались. Все это похоже на те подходы, которыми руководствовался американский правящий класс в 1950-е годы, в разгар первой холодной войны»,— отметил эксперт.

В Кремле с такими оценками согласны. «Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране,— заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте».

Сергей Строкань