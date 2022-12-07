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Коммерсантъ FM
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Это бюджет — это эхо холодной войны

Конгресс США согласовал оборонные расходы на год

Обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год, который после голосования будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Первый такой документ, принятый в условиях военной операции на Украине, предусматривает не только рекордные траты на вооружения, но и самый широкий комплекс мер по сдерживанию России. По версии Конгресса, обеспечение обороны США потребует дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей, введения санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ и исключения ее из G20. В Кремле констатировали, что документ имеет «беспрецедентный конфронтационный характер».

Президент США Джо Байден фотографируется с солдатами

Президент США Джо Байден фотографируется с солдатами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден фотографируется с солдатами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Согласованию профильными комитетами обеих палат Конгресса оборонного бюджета на 2023 финансовый год предшествовала работа комиссии, которая подготовила документ на основе двух проектов — от Палаты представителей и Сената. Все формулировки были выверены до запятой, и теперь для утверждения бюджета осталось пройти формальные процедуры. За согласованный проект документа проголосуют Палата представителей и Сенат, после чего он будет направлен на подпись Джо Байдену.

Таким образом, возникшая в последние недели коллизия вокруг проекта бюджета, увязшего в согласованиях из-за процедурного противодействия республиканцев в Сенате, завершилась для Белого дома и Капитолия хеппи-эндом.

Законодатели не только закончили работу над документом до истечения крайнего срока — 16 декабря, но и договорились о выделении астрономической суммы в $858 млрд.

Команда Белого дома, членам которой пришлось понервничать из-за проволочек в Конгрессе, получила на $45 млрд больше запрошенной президентом в начале года суммы. Бюджет-2022 предполагал траты на $778 млрд.

В новый документ среди прочего заложены расходы на развитие технологий и создание новых самолетов, кораблей и военных транспортных средств. В частности, предусмотрено финансирование программы создания стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider (см. “Ъ” от 26 ноября). Презентация самолета прошла в пятницу на заводе в Палмдейле (штат Калифорния). Принявший участие в церемонии министр обороны Ллойд Остин назвал это событие историческим. Компания-производитель Northrop Grumman называет свой бомбардировщик единственным в мире самолетом шестого поколения. Он будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения, а также благодаря усовершенствованной технологии «стелс» преодолевать самые передовые системы ПВО.

Кроме того, проект оборонного бюджета содержит требование к Пентагону выработать и представить Конгрессу «всеобъемлющую стратегию использования асимметричных возможностей для отражения угрозы, исходящей от гиперзвуковых ракет», и укрепления систем ПВО. В частности, речь идет о выделении средств на создание противоракет SM-3 Block IIA, которые разрабатываются совместно США и Японией, а также на разработку противоракеты GPI (Glide Phase Interceptor), предназначенной для перехвата гиперзвуковых блоков.

Оборонный бюджет США принимается в условиях российской военной операции на Украине. Так что главным смысловым стержнем документа стали поддержка Киева и противостояние с Москвой, а также сдерживание ее ближайшего стратегического партнера — Пекина.

Проект бюджета предусматривает выделение не менее $800 млн на обеспечение безопасности Украины — на $500 млн больше, чем в изначальном бюджетном запросе Белого дома.

Документ позволяет Вашингтону «восполнять запасы сопоставимой техники своих союзников и партнеров», которую они предоставили Киеву. Кроме того, дается зеленый свет «ускорению доставки критически важных боеприпасов на Украину и пополнению потраченных запасов США за счет оптимизации требований к госзакупкам».

Еще одна изюминка документа — сформулированная в нем европейская инициатива сдерживания Москвы и Пекина. Речь о программе по усилению военного присутствия США в Европе, на которую выделяется $6 млрд (на $2,1 млрд больше запроса Белого дома и на $2 млрд больше, чем в прошлом бюджете).

В проекте оборонного бюджета Россия и Китай предсказуемо названы двумя силами, которые бросают вызов «безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру».

В связи с этим помимо расходов на европейском театре еще $11,5 млрд предполагается потратить на сдерживание в Индийском и Тихом океанах, оказание поддержки союзникам в регионе, а также «развитие потенциала боеготовности» там. Что касается Тайваня, то на финансирование продаж оружия и военной техники Тайбэю, а также на военную подготовку и другую помощь острову в сфере безопасности в ближайшие пять лет предлагается выделить около $10 млрд.

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Особенностью проекта бюджета стало не только выделение огромных средств на создание новейших вооружений, но и включение в него самого широкого комплекса мер геополитического и экономического давления на Россию, противостояние с которой представляется США наиболее острым. Так, документ запрещает военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет. Но в этом особой новости нет. Куда интереснее тезис о том, что «в целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, Министерству обороны необходимо ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США».

В проекте бюджета также говорится о рестриктивных мерах за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, отмечается: США, так и не добившись исключения России из Группы двадцати ведущих мировых экономик во время председательства Индонезии, намерены продолжить эти усилия.

Впрочем, добиться успеха будет непросто: председательство в G20 уже перешло к Индии, которая «полна решимости не допустить превращения "двадцатки" в арену противостояния Запада и Востока и инструмент борьбы с Россией».

Об этом заявил “Ъ” вице-президент базирующегося в Дели исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Он уверен, что «никакого исключения Москвы в период председательства Индии в G20 не будет». Такую же мысль выразил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Цели Вашингтона, однако, могут быть достигнуты на других направлениях. В разговоре с “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк обратил внимание на то, что в проекте бюджета содержатся пассажи не только про G20: говорится и о намерении добиться исключения России из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. «Американские законодатели намерены не только нарастить военную мощь США в целях сдерживания России и Китая, но и ликвидировать даже те переговорные площадки, которые еще остались. Все это похоже на те подходы, которыми руководствовался американский правящий класс в 1950-е годы, в разгар первой холодной войны»,— отметил эксперт.

В Кремле с такими оценками согласны. «Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране,— заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте».

Сергей Строкань

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