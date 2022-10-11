Группа военного дня

На экстренной встрече «группы семи» 11 октября президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников увеличить военную поддержку Киева, в том числе путем предоставления систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), поблагодарил Евросоюз за восьмой пакет санкций против России, хотя и счел его недостаточным, а также призвал прекратить покупать нефть и газ из РФ. Лидеры G7 нарастить помощь Украине, конечно же, согласились, однако идея «нулевой прибыли» от нефти и газа моментального отклика не нашла — еще до этого лидеры «семерки» и так договорились ввести потолок цен на нефть. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день заявил, что поражение украинцев в конфликте станет «поражением для всех», и тоже пообещал Киеву всестороннюю поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц (на мониторе) приняли участие в видеоконференции лидеров стран G7

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц (на мониторе) приняли участие в видеоконференции лидеров стран G7

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Пока лидеры стран G7 вместе с Владимиром Зеленским заседали и готовили официальное заявление по ситуации на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг давал пресс-конференцию в преддверии встречи министров обороны стран альянса. Так, по его словам, союзникам надо сделать все необходимое, чтобы Украина не проиграла в текущем конфликте, так как это будет «не только поражение для украинцев», но и «поражение и угроза для всех, поскольку это сделает мир более уязвимым». Чтобы не допустить подобного сценария, члены НАТО уже оказали Киеву «беспрецедентную поддержку» и будут это делать в дальнейшем, заверил он.

Йенс Столтенберг коснулся и, пожалуй, самой волнующей мировую общественность темы — угрозы ядерной войны. Генсек НАТО заявил, что в такой войне «нельзя победить», и признался, что альянс не видит признаков намерений Москвы применить ядерное оружие, однако сохраняет на этот счет бдительность.

Уже на следующей неделе блок проведет учения по ядерному сдерживанию.

Не обошел стороной господин Столтенберг и массированные ракетные удары РФ по украинской территории, нанесенные 10 октября в ответ на взрыв на Крымском мосту. Он отметил, что альянс видит в этом «признак слабости России».

С этой же темы свое выступление на саммите «группы семи» начал и Владимир Зеленский. Поблагодарив собравшихся за уже оказанную помощь, он призвал союзников не останавливаться на сделанном, а помочь Украине усилить противоракетную оборону. «Важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны»,— заявил господин Зеленский.

И пока он это говорил, немецкий Der Spiegel сообщил, что 11 октября на польско-украинской границе произошла передача первого из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. Изначально первая поставка была запланирована только на ноябрь, но накануне (после российских ударов по критической инфраструктуре Украины) министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ передаст первую систему ПВО «в течение нескольких дней».

Примерно в тот же момент Белый дом заявил, что не исключает поставки Киеву тактических ракет ATACMS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые Украина давно просит у США. До сих пор Вашингтон не был готов передавать системы, способные поражать цели на расстоянии порядка 300 км. Одновременно с этим стало известно, что уже 12 октября министры обороны стран НАТО и их союзников в рамках очередной встречи контактной группы по Украине обсудят поставки ПВО Киеву.

На тему поставок Украине дальнобойных вооружений тут же откликнулся заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что такие действия «выскочек из НАТО» — «самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны». Бывший президент также счел слова Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать «поражение для всех», «прямым подтверждением блоком своего участия в войне против нашей страны». «Честный норвежский парень наконец-то признал это»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, хотя, строго говоря, про поражение именно НАТО Йенс Столтенберг все же ничего не говорил.

Тем временем на заседании G7 Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за введение восьмого пакета санкций против Москвы, но отметил, что он «не стал наказанием для России».

А потому, уверен президент Украины, «весь демократический мир должен отвечать симметрично». «Если Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, надо заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России — ноль прибыли для государства-террориста»,— заявил господин Зеленский союзникам по G7, которые до этого и так уже решили ввести потолок цен на российские энергоносители и даже с некоторыми оговорками смогли применить это решение на уровне Евросоюза.

Впрочем, если поставки ПВО и в целом увеличение помощи Украине ее союзники согласились обсудить и даже реализовать, то с идей о «нуле прибыли», скорее всего, возникнут проблемы. Во всяком случае, к подобным шагам Киев призывает партнеров с 24 февраля, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов на Западе так и не решились.

На саммите «группы семи» президент Украины также заверил, что Киев не планирует боевых действий против Белоруссии, о чем недавно заявлял ее лидер Александр Лукашенко. И чтобы исключить какие-либо провокации, господин Зеленский предложил G7 организовать международную миротворческую миссию на границе Украины и Белоруссии. Это новое предложение, впрочем, публично поддержано не было. Возможно, не в последнюю очередь из-за того, что и НАТО, и отдельно США не раз давали понять, что избегают прямого вовлечения в конфликт на Украине.

Совместное заявление лидеров G7 по итогам саммита получилось, конечно, осуждающим Россию и было наполнено обещаниями и дальше поддерживать Украину. Однако никаких конкретных планов и шагов, включая поставки вооружений, в нем не оказалось.

Так, страны «группы семи» решительно осудили «незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины» и в очередной раз потребовали от Москвы «прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все войска и военную технику из Украины». Также пообещали они и дальше вводить дополнительные экономические санкции против РФ. Отдельно в заявлении лидеры «семерки» обратились к Александру Лукашенко, призвав того «прекратить способствовать российской агрессивной войне», но при этом грозить санкциями Минску не стали.

Кроме того, участники саммита поприветствовали «готовность президента Зеленского к справедливому миру». Впрочем, с этим пунктом могут возникнуть проблемы, учитывая принятое Киевом решение не вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот тезис Владимир Зеленский на саммите во вторник повторил уже в очередной раз.

Алексей Забродин