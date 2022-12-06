Коммунисты покопались в прошлом

КПРФ открыла региональные отделения во всех новых субъектах федерации. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) их руководителями стали лидеры существовавших там ранее коммунистических организаций. Запорожским обкомом будет руководить экс-депутат Верховного совета Крыма от Партии регионов Олег Слюсаренко, а херсонским — сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. В партии уверяют, что коммунистическое движение на присоединенных территориях переживает подъем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Компартия провела за последние три дня сразу четыре учредительные конференции. 3 декабря в присутствии депутатов Госдумы Казбека Тайсаева, курирующего в КПРФ новые регионы, и Евгения Бессонова, руководящего ростовским обкомом, была открыта республиканская ячейка в ЛНР. Ее первым секретарем стал лидер движения «Союз коммунистов Луганщины» Игорь Гуменюк. Также партийный форум в Луганске избрал руководящие органы ячейки: комитет, бюро, секретариат и контрольно-ревизионную комиссию. В воскресенье аналогичная конференция состоялась в Донецке. Здесь первым секретарем был избран лидер незарегистрированной Компартии ДНР Борис Литвинов. Вместе с господином Тайсаевым это мероприятие посетил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

5 декабря обкомы КПРФ были учреждены в Запорожской и Херсонской областях. Но их конференции прошли в Симферополе: как объяснил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, коммунисты собрались в столице Крыма из соображений «логистики и безопасности». Вместе с депутатами Тайсаевым и Ющенко мероприятия посетили депутат Госдумы Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Запорожскую ячейку КПРФ возглавил экс-депутат Верховного совета Крыма пятого созыва (2006–2010 годы) от Партии регионов Олег Слюсаренко, херсонскую — сенатор Гибатдинов.

Коммунистические организации в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года, когда там провозгласили независимость, рассказал “Ъ” Юрий Афонин. По его оценке, их членами являются около 1,2 тыс. человек, примерно половина актива сохранилась со времен Компартии Украины (КПУ): «Это сложившиеся структуры, после вхождения республик в состав РФ они активно прирастают. В Запорожской и Херсонской областях костяк — это тоже наши товарищи, которые боролись с нацистами, в свое время состояли в КПУ, занимали позицию дружбы народов. Все они связывают свои ожидания с КПРФ».

В новых областях число потенциальных членов КПРФ достигает 200 человек, в ближайшее время местные организации будут созданы во всех крупных муниципалитетах, добавил господин Афонин: «Еще не все наши сторонники вступили, есть вопросы с получением российского гражданства. Рассчитываем, что закончим до Нового года». Новых первых секретарей он назвал людьми «очень известными и авторитетными» и констатировал высокий интерес населения присоединенных территорий к коммунистической идеологии. По словам господина Афонина, в КПРФ уже вступили депутаты донбасских парламентов (там сейчас заседают представители общественных организаций и движений).

Первый секретарь крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, который тоже присутствовал на учредительных конференциях в Симферополе, рассказал “Ъ”, что решение по кандидатурам первых секретарей Запорожской и Херсонской областей принималось в Москве. «Им предстоит выполнить большой фронт работы, учитывая, что на Украине Компартия с 2014 года была разгромлена и партийные структуры предстоит восстанавливать фактически с нуля». Другой собеседник в рескоме связал назначение уроженца Джанкоя Олега Слюсаренко с его близостью к главе Крыма Сергею Аксенову: первые шаги в политике тот начинал в пророссийских структурах полуострова —партии «Русское единство» и «Русской общине Крыма». А с апреля 2022 года господин Слюсаренко работал в пророссийской мэрии Геническа (Херсонская область).

Айрат Гибатдинов пояснил “Ъ”, что вместе с соратниками уже несколько месяцев занимается доставкой гуманитарной помощи в Херсонскую область, поэтому президиум ЦК поручил ему «посодействовать в восстановлении партийной организации»: «Сторонники коммунистических идей активно на нас выходят, среди них жители, временно эвакуированные из Голой Пристани и Херсона». По словам коммуниста, помимо гуманитарной работы ячейка будет заниматься поиском сторонников, в том числе членов бывшей КПУ, и подготовкой к выборам в законодательное собрание, которые, как считает сенатор, «могут состояться в следующем году». Напомним, сейчас на территории всех новых субъектов действует военное положение, во время которого выборы не проводятся.

КПРФ стала четвертой парламентской партией, учредившей отделения в новых регионах: ранее это сделали «Единая Россия» (во всех четырех субъектах), ЛДПР и «Новые люди» (в ДНР). В «Справедливой России — За правду» говорят, что пока заняты другими делами. «Точной даты (открытия ячеек.— “Ъ”) нет, мы больше сосредоточены на решении конкретных задач, чем на формальностях. Например, помогали с эвакуацией гражданского населения из Херсона, наш штаб ушел последним вместе с военными, сейчас активно развернули работу по помощи эвакуированным»,— рассказал “Ъ” куратор новых территорий в партии сенатор Сергей Безденежных.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Титов, Ульяновск