Росстандарт утвердил ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов до 25 км/ч

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514–2022, в соответствии с которым для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), в том числе электросамокатов, моноколес и гироскутеров вводится ограничение максимальной скорости в 25 км/ч. Кроме того, стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации ЭСИМ.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что стандарт подготовлен с учетом международного стандарта EN 171282020. По его словам, новые требования позволят существенно повысить безопасность граждан.

Дополнительные требования также вводятся к комплектации ЭСИМ при продаже. В соответствии со стандартом, ЭСИМ и устройства хранения энергии, в частности батареи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в случае неправильного использования.

Изменения в правила дорожного движения готовились более двух лет и были утверждены правительством 7 октября. Поправки коснулись, в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. С 1 марта 2023 года транспортные средства, «имеющие одно или несколько колес, предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя» ограничат в скорости, а их масса не должна превышать 35 кг.

Подробнее о ГОСТе для средств индивидуальной мобильности — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавляют скорости».

Милена Костерева