Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росстандарт утвердил ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов до 25 км/ч

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514–2022, в соответствии с которым для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), в том числе электросамокатов, моноколес и гироскутеров вводится ограничение максимальной скорости в 25 км/ч. Кроме того, стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации ЭСИМ.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что стандарт подготовлен с учетом международного стандарта EN 171282020. По его словам, новые требования позволят существенно повысить безопасность граждан.

Дополнительные требования также вводятся к комплектации ЭСИМ при продаже. В соответствии со стандартом, ЭСИМ и устройства хранения энергии, в частности батареи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в случае неправильного использования.

Изменения в правила дорожного движения готовились более двух лет и были утверждены правительством 7 октября. Поправки коснулись, в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. С 1 марта 2023 года транспортные средства, «имеющие одно или несколько колес, предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя» ограничат в скорости, а их масса не должна превышать 35 кг.

Подробнее о ГОСТе для средств индивидуальной мобильности — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавляют скорости».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...