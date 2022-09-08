Электросамокатам добавляют скорости

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил окончательный вариант правил сертификации электросамокатов, моноколес и прочих электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Основные правила сохранились с первой редакции — предустановленный на заводе ограничитель скорости до 25 км/ч и автоматическое замедление в парках и скверах. Из нововведений — принудительное ограничение скорости в 8 км/ч с одновременным включением фары в «пешеходном режиме» и блокировка включения двигателя сложенного электросамоката. При этом все устройства, разгоняющиеся свыше 25 км/ч, НАМИ предлагает относить к мопедам и мотоциклам.

Первую редакцию ГОСТа с требованиями к ЭСИМ институт представил весной, рассказывал “Ъ” в мае. По этому документу Минпромторг хочет сертифицировать все ввозимые в страну электросамокаты, моноколеса и прочие устройства. Основные требования первой редакции — «зашитое» с завода ограничение скорости в 25 км/ч и автоматическое торможение в «медленных зонах» (парках, скверах; должны определяться по спутниковым координатам). Документ также описывал методы испытания электросамокатов и проверки их отдельных узлов. Но в ходе общественного обсуждения НАМИ внес уточнения в стандарт. “Ъ” ознакомился с окончательной редакцией.

Изначально предполагалось, что все ЭСИМ с завода будут иметь функцию «пешеходный режим» с принудительным ограничением скорости в 6 км/ч. Она должна включаться автоматически в определенных местах. Теперь лимит увеличен до 8 км/ч — причем одновременно с его активацией на устройстве будет включаться фара. Еще одна новая норма — блокировка включения двигателя сложенного электросамоката (существуют раскладываемые модели по аналогии с велосипедами). МЧС попросило НАМИ указывать в инструкции к ЭСИП недопустимость зарядки в жилых помещениях, и разработчики согласились прописать такую рекомендацию для производителей.

Часть идей, поступивших в ходе общественного обсуждения, НАМИ отверг. Так, Ассоциация операторов микромобильности предлагала распространить действие ГОСТа лишь на электросамокаты со скоростью более 25 км/ч либо ввести отдельные права на управление ими. Но НАМИ считает, что предложенный им вариант соответствует «международной практике», а устройства, способные разгоняться быстрее 25 км/ч, должны сертифицироваться как мопеды или мотоциклы (для управления ими нужны права категории М или А).

Центр испытаний НАМИ указал, что некоторые испытания для устройств, заложенные в стандарте, требуют больших затрат от изготовителей. Но разработчики считают, что эти расходы «оправданы», поскольку широкое распространение ЭСИМ несет большие риски для безопасности дорожного движения.

В материалах к ГОСТу упоминается также идея ввести обязательный звуковой сигнал для поддержки слабовидящих пешеходов, но НАМИ счел, что это повысит «общий уровень шума» в населенных пунктах. Компания Whoosh предлагала ввести обязательный оранжевый световозвращатель, но авторы ГОСТа ответили, что международные стандарты такого цвета не предусматривают.

Правила ввоза и движения электросамокатов, напомним, обсуждаются уже несколько лет на фоне увеличения парка ЭСИМ и количества аварий с их участием. Минтранс и МВД подготовили соответствующие поправки к ПДД, которые, однако, «зависли» из-за требований регуляторной гильотины. Но, как рассказывал “Ъ” 6 сентября, недавно это препятствие было снято. В ожидании федерального регулирования регионы самостоятельно договариваются с операторами каршеринга о «медленных зонах». А ГИБДД ловит пользователей мощных (от 250 ватт) электросамокатов, штрафуя их как пользователей мопедов и заставляя проходить проверки на состояние опьянения.

В столичном дептрансе “Ъ” рассказали, что в 2021 году обращались в НАМИ и Минпромторг с целью разработать стандарт для средств индивидуальной мобильности, а также рекомендации для пользователей. «Утверждение единого ГОСТа и технического регламента позволят закрепить единое определение ЭСИМ и ввести для них обязательную сертификацию,— говорят в дептрансе.— Благодаря новому ГОСТу передвижение на ЭСИМ в городе станет намного безопаснее».

Представитель сообщества Electro.club, руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов обращает внимание на позицию НАМИ по поводу электросамокатов с сиденьями. Институт уверен, что они должны считаться мопедами и не допускаться к движению по тротуарам. «Это неуважение к пожилым гражданам, которые используют СИМ с сиденьем. Таких очень много,— говорит Михаил Денисов.— Сиденье — это комфорт и устойчивость. Один и тот же самокат может быть и с седлом, и без, суть не меняется. Но в НАМИ, к сожалению, считают иначе».

«Сам факт доработки ГОСТов — хороший процесс, на этом уровне электросамокатам тоже нужно регулирование,— говорят в пресс-службе Whoosh.— Но стандарт должен учитывать реальность и существующую практику». Компания считает, что в ГОСТе должны быть прописаны разные требования к ЭСИМ физлиц и прокатным электросамокатам. Автоматическое замедление в парках, отметили в Whoosh, сегодня работает только в шеринге, а для личных устройств системы регулирования лимита скорости нет.

В соответствии с программой национальной стандартизации разработанный НАМИ ГОСТ планируется утвердить в сентябре 2023 года, сообщили “Ъ” в Росстандарте. В дептрансе Москвы рассчитывают, что документ начнет действовать уже в этом году.

Иван Буранов