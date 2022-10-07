Правила дождались движения

Масштабные изменения в правила дорожного движения, которые готовились более двух лет и были заморожены в рамках регуляторной гильотины, наконец приняты. Документ содержит уточненные нормы парковки под запрещающими знаками, дополнительные дорожные знаки. Водители, безусловно, оценят также появившуюся возможность предъявлять инспектору электронные права и СТС. Самая ожидаемая из новаций касается новых правил, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, моноколес, сегвеев и гироскутеров. Эксперты тем не менее отмечают, что полной ясности по этому поводу все равно нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главное нововведение опубликованных поправок касается прежде всего пользователей электросамокатов, моноколес, сегвеев и гироскутеров. Сегодня они считаются пешеходами, если мощность электродвигателя устройства не превышает 250 ватт, или водителями мопедов или мотоциклов — при большей мощности. С 1 марта 2023 года, когда поправки вступят в силу, все они получат статус пользователей «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) — транспортных средств, «имеющих одно или несколько колес (роликов), предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя».

Максимальную скорость СИМ ограничат 25 км/ч.

Дети до 14 лет смогут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, в пределах пешеходных зон. Пользователи старше 14 лет должны будут передвигаться по велодорожкам и велополосам. Если таковых нет, можно воспользоваться тротуаром и обочиной при условии, что масса СИМ не более 35 кг.

Наконец, можно двигаться по правому краю проезжей части при условии, что скорость на участке ограничена 60 км/ч, а СИМ оборудовано тормозами, фарой и фонарем.

Вводятся также специальные знаки, запрещающие въезд СИМ в определенные зоны.

Документ, напомним, готовился Минтрансом и ГИБДД с 2020 года. В 2021 году правительство запретило вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины: чиновники требовали полного переиздания правил с отменой действующих. Минтранс и МВД выступали против, после ожесточенных дискуссий в Белом доме, длившихся более полутора лет, добились исключения ПДД из так называемых белых списков.

Сегодня региональные УГИБДД исходят из того, что все устройства мощнее 250 ватт — механические транспортные средства. Поэтому пользователей СИМ наказывают наравне с водителями мопедов или мотоциклов: их направляют на медосвидетельствование, лишают прав и т. д. Но с 1 марта устройства мощностью 250 ватт перестают быть «механическими транспортными средствами».

Из этого можно сделать вывод о том, что максимальное наказание, которое грозит пьяному гражданину на электросамокате — штраф в 800–1,5 тыс. руб. по ч. 2 ст. 12.29 КоАП, которая применяется в отношении велосипедистов, возчиков и «других лиц, участвующих в движении».

«Благодарим правительство РФ за внесение изменений в ПДД,— заявил в пятницу вице-мэр Москвы Максим Ликсутов (мэрия города активно участвовала в разработке поправок).— Теперь это такой же полноценный транспорт, как велосипед или мотоцикл, а это значит, что у владельцев будет больше ответственности».

В компании Whoosh (кикшеринговый оператор) “Ъ” заявили, что новые правила не приведут к изменениям в работе сервиса — скорость самокатов уже ограничена 25 км/ч, вес не превышает 35 кг: «Правовой статус и единые правила мы оцениваем как значимое и позитивное событие».

«Де-факто самокаты легализовали без особых ограничений,— отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Права не нужны. Как будут контролировать скорость и соблюдение знаков, остается за кадром: фотовидеофиксации использовать не получится, а сотрудников ГИБДД недостаточно. Страховки у пользователей чаще всего тоже нет, все ДТП придется урегулировать в суде, если догонишь самокатчика. Фактически всем всё разрешили. Прямым следствием этого будут тысячи людей на дороге, которые вообще не знают ПДД, сотни погибших и тысячи раненых ежегодно».

«Для пользователей самокатов, которые имеют мощность, позволяющую их отнести к категории мопедов или мотоциклов, мало что поменяется,— подтверждает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Хотя, безусловно, путаница будет». Президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что применение такой санкции, как лишение, возможно только в отношении пользователей СИМ мощностью выше 4 Квт: именно этот параметр указан в примечании к одной из статей 12-й главы КоАП. Ею, напоминает эксперт, ГИБДД руководствуется, избирая наказания для нарушителей. Представитель сообщества Electro.club, руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов трактует новые ПДД иначе: если человек едет медленнее 25 км/ч на электросамокате, который весит меньше 35 кг, он считается водителем СИМ, если едет быстрее — водителем мопеда.

Поправки содержат и другие нормы, не связанные с СИМ.

К примеру, инспектору можно будет предъявлять оформленные в электронном виде водительские права и СТС. Судя по всему, речь идет о QR-кодах, которые генерируются приложением «Госуслуги.авто». Таким образом, с 1 марта можно будет не возить с собой бумажных документов. Уточнено, что зона действия знаков запрета стоянки прекращается после установки знака «Парковка». Отсутствие этого уточнения сегодня приводит к штрафам и эвакуации авто, стоящих в парковочных карманах.

Иван Буранов