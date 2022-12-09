Песков: обсуждение ответа России на потолок цен близится к завершению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в мире появляются новые альтернативные покупатели нефти и спрос не сокращается. Он в очередной раз заявил, что Москва не будут торговать с теми, кто поддержит потолок цен на российский энергоресурс. По словам господина Пескова, целый ряд стран в последние месяцы резко увеличил объемы закупаемых у РФ нефти и нефтепродуктов. Представитель Кремля назвал введение потолка цен абсурдным шагом, заявив, что «экспертное обсуждение ответа России близится к завершению».

«Конечно же, Россия не будет торговать с теми, кто ссылается каким-то образом на потолок цен. Это исключено, об этом уже говорил президент»,— сообщил Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам пресс-секретаря российского президента, введение лимита цен на топливо из России чревато в среднесрочной перспективе проблемами для стабильности рынка. Он отметил, что Москва будет реагировать так, «как это лучшим образом соответствует ее интересам».

5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7. Согласно нему, предельная цена $60 за баррель. Ограничение поддержали Австралия и Норвегия. В Кремле и в правительстве говорили, что Россия готовит ответ. По данным СМИ, вариантов ответа несколько, включая запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Дарья Эрозбек