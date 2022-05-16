Россиян освободят от Европы досрочно

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16 мая, спустя ровно два месяца после исключения России из Совета Европы, российские парламентарии предложили законодательно оформить развод РФ с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Согласно внесенным в Госдуму поправкам, Россия, вопреки ранее взятым на себя международным обязательствам, не будет исполнять решения Страсбургского суда, вынесенные после 16 марта 2022 года, хотя сам ЕСПЧ пообещал принимать от россиян жалобы на нарушения, имевшие место в течение полугода после исключения. Фактически власти РФ уже перестали реагировать на решения суда, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Kessler / Reuters Фото: Vincent Kessler / Reuters

Главы комитетов Госдумы и Совета федерации по конституционному законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также депутат Даниил Бессарабов и сенатор Владимир Полетаев внесли в Думу два законопроекта, согласно которым Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, то есть с момента исключения ее из Совета Европы (СЕ). «Наш развод с ЕСПЧ должен получить законодательное оформление»,— объяснил в своем Telegram-канале господин Клишас. Рассмотреть поправки в первом чтении депутаты намерены уже 18 мая, сообщил “Ъ” господин Крашенинников.

Формально Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года — спустя полгода после ее исключения из СЕ. Исходя из этого ЕСПЧ ранее постановил, что россияне могут продолжать жаловаться в Страсбург на факты нарушений конвенции, имевшие место до этого дня. Кроме того, рассмотрения на тот момент дожидались еще около 18 тыс. жалоб, поступивших из России, и в силу ст. 46 Конвенции решения по ним остаются обязательными для РФ.

Однако, как говорится в пояснительной записке к поправкам в УПК, «применив в одностороннем порядке в отношении РФ формально-принудительный механизм прекращения членства на основании якобы несоблюдения ценностей СЕ, соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву СЕ».

Авторы напоминают, что СЕ проигнорировал заявление РФ о добровольном выходе из Совета Европы, предпочтя принудительное изгнание. И это «в значительной степени повысило свободу усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков дальнейшего исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ», отмечается в документе.

Согласно внесенным законопроектам, решения ЕСПЧ перестают быть основанием для отмены решений по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам. В пояснительной записке отмечается, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура продолжит выплату денежной компенсации заявителям, но только по постановлениям суда, вынесенным до 16 марта 2022 года. Альтернативным инструментом защиты прав россиян должен стать Конституционный суд (КС): поправками предлагается включить в перечень оснований для отмены вступивших в силу судебных решений истолкование, данное КС, если оно расходится с трактовкой нижестоящего суда.

«Я считаю, что членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в ЕСПЧ носили положительный характер,— признался “Ъ” Павел Крашенинников.— Но постепенно эта ситуация стала политизироваться. И после прекращения членства в Совете Европы нам нужно было принимать юридическое решение».

Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев считает, что законопроект предлагает «очевидно неконституционную» и нарушающую Европейскую конвенцию норму и даже в пояснительной записке авторы ссылаются не на нормы права, а на взаимоотношения с Советом Европы. Впрочем, де-факто российские власти уже не коммуницируют с ЕСПЧ и перестали выплачивать компенсации по вынесенным ранее решениям, отмечает эксперт, причем не только по принятым после 16 марта (по ним сроки исполнения начинаются через три месяца), но и по вынесенным до этой даты. На все вопросы о судьбе выплат Генпрокуратура либо не отвечает, либо обещает заплатить, но не платит, не отвечают российские власти и на запросы суда, говорит юрист. А 27 апреля, по его словам, Большой палате ЕСПЧ пришлось отменить слушания по делу «Федотова против России» — судя по всему, из-за отказа РФ участвовать в заседании.

По мнению господина Коротеева, Конституционный суд, по крайней мере в его нынешнем виде, не сможет стать полноценной заменой ЕСПЧ, ведь он занимается совсем другим: решает вопросы абстрактной конституционности закона, а не определяет факт ущерба правам человека в конкретном деле. Это примерно как заставить суд по интеллектуальным правам рассматривать дела о кражах, рассуждает эксперт.

По мнению депутата Крашенинникова, спорить о том, сможет ли КС заменить ЕСПЧ, бессмысленно: «У нас другая правовая реальность. В сложившейся обстановке этот закон необходим».

Ранее источник “Ъ”, близкий к Генпрокуратуре, говорил, что до 16 сентября там будут работать с ЕСПЧ в обычном режиме. На запрос “Ъ” о порядке взаимодействия со Страсбургом в новых условиях пресс-служба надзорного ведомства не ответила.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова