Интернет-ритейлеры запросили господдержку из-за цифровых сбоев после атак БПЛА

Авторы обращения попросили возместить пострадавшим фирмам не менее 5% от их среднего дохода или стоимости запасов товаров за прошлый год. Кроме того, было предложено дать отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов и приостановить взыскание задолженности по ним, а также освободить компании от страховых взносов. Остальные меры поддержки сформулированы так: запретить выездную налоговую проверку разрушенных объектов и выдать их владельцам льготы для восстановления инфраструктуры.