Интернет-ритейлеры запросили господдержку из-за цифровых сбоев после атак БПЛА
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Wildberries и др.) запросила государственную поддержку для бизнеса, который использовал цифровую инфраструктуру, атакованную беспилотниками. Речь идет даже о тех организациях, чье имущество осталось целым. Как сообщают «Ведомости», письмо с инициативой было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
Предоставить меры поддержки предлагается интернет-магазинам, которые использовали центры обработки данных, облачные системы и склады партнеров. В момент ударов по объектам они были вынуждены перестраивать логистику или приостанавливать продажи из-за неработающих сайтов, вследствие чего понесли материальный ущерб, отмечается в письме.
Авторы обращения попросили возместить пострадавшим фирмам не менее 5% от их среднего дохода или стоимости запасов товаров за прошлый год. Кроме того, было предложено дать отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов и приостановить взыскание задолженности по ним, а также освободить компании от страховых взносов. Остальные меры поддержки сформулированы так: запретить выездную налоговую проверку разрушенных объектов и выдать их владельцам льготы для восстановления инфраструктуры.
15 октября АКИТ предложила создать специальный внутренний режим для торговли на случай массовых сбоев в государственных информационных системах. Временно хранить и обрабатывать персональные данные российских граждан предлагалось в дружественных странах.