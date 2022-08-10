ЕСПЧ поставит Россию на счетчик

Генеральная прокуратура РФ на основании принятого в июне закона отказывает россиянам в выплате компенсаций, назначенных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Эксперты считают, что если Россия когда-нибудь захочет вернуться в Совет Европы, ей придется выплатить все эти суммы с процентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал письмо Генпрокуратуры, которая отказала гражданину РФ в получении €64 400 по решению Европейского суда. Оно адресовано Сергею Дроздову, чей брат Павел Дроздов десять лет назад погиб от пыток в казанском ОВД. Издевательства попали на запись с камер видеонаблюдения, однако СК возбудил уголовное дело лишь через восемь месяцев. «Оно неоднократно прекращалось и возобновлялось»,— напоминает Павел Чиков, и только через пять лет сотрудникам предъявили обвинения в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ); их приговорили к условным срокам.

Сергей Дроздов пожаловался в Европейский суд еще в 2017 году, и в начале лета 2022 года ЕСПЧ присудил ему €64 400. Мужчина обратился в Генпрокуратуру, но ведомство ответило, что постановление ЕСПЧ «не подлежат исполнению» из-за закона, подписанного президентом 11 июня. В соответствии с ним, Генпрокуратура вплоть до 1 января 2023 года может выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года. Именно тогда стало известно о выходе России из Совета Европы, а на следующий день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении РФ. Позже Европейский суд установил свой «дедлайн» для «разрыва отношений», указав, что готов принимать жалобы на Россию по тем нарушениям, которые произошли или произойдут до 16 сентября 2022 года.

По подсчетам ЕСПЧ, Россия уже задолжала около €74 млн компенсаций (без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа). Эта проблема будет только усугубляться, прогнозирует глава юридической службы фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова. «Согласно своим международным обязательствам, Россия обязана выплатить компенсации по тем нарушениям, которые произошли до 16 сентября 2022 года,— напоминает эксперт.— В этом плане закон о неисполнении решений ЕСПЧ неконституционен и может быть оспорен в КС. Но результат этого оспаривания в сегодняшних условиях под вопросом».

Юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» (создан взамен признанного иноагентом и ликвидированного по решению суда Правозащитного центра «Мемориал») Татьяна Глушкова рассказала, что ее коллеги получили аналогичные отказы от Генпрокуратуры и собираются пожаловаться на закон в КС. Но «путь до КС» будет длиться минимум год: нужно начать с районного суда и дойти до Верховного суда РФ.

Если обращение в КС будет написано в соответствии с правилами, его «обязательно должны принять», считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин: «Нужно указать, что проблема именно в законе, а в не в практике его применения». Однако господин Пашин оценивает перспективы такого обращения как «малооптимистичные», поскольку причина принятия закона о «невыплате» касается «государственных интересов». «У меня негативное отношение к этому закону,— говорит Сергей Пашин.— Это акт юридического вандализма. Депутаты вправе принять любой закон, но он должен соответствовать Конституции и праву. А такой закон не соответствует ни статье 15 Конституции, где говорится о праве гражданина обращаться в международные органы по защите прав человека, ни статье 55, где прямо сказано, что законы не могут уменьшать гарантии, которые уже достигнуты».

Татьяна Глушкова уверена: если Россия когда-нибудь решит вернуться в Совет Европы, то «исполнение этих постановлений однозначно будет условием возвращения». Она подчеркивает, что «сроков давности для выплат по решениям ЕСПЧ нет, зато есть проценты». Они начисляются в случае, если страна не выплатила компенсацию в течение трех месяцев с момента вступления постановления в силу. Соответственно, чем дольше не будет выплат, тем больше будут проценты, напоминает госпожа Глушкова.

Мария Старикова, Ульяна Миронова