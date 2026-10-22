Суд сохранил единственное частное кладбище в России

По данным ООО, на территории Преображенского кладбища, открытого в 2001 году, сейчас находится 40 тыс. захоронений, в том числе участников СВО. Родственники погибших бойцов, опасаясь, что действия челябинского надзора могут привести к массовым перезахоронениям, а также к тому, что «образцовое место памяти» может быть испорчено, обращались с просьбами разобраться в ситуации к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану.