Суд сохранил единственное частное кладбище в России
Как стало известно “Ъ”, 18-й апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу прокуратуры Челябинской области и сохранил единственный в стране частный погост — ООО «Преображенское кладбище».
Представители прокуратуры считали, что ООО необоснованно получило в длительную аренду участки земли возле Челябинска, на которых производились захоронения. При этом якобы было нарушено сразу несколько федеральных законов, в том числе закон «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым подобные услуги отнесены к компетенции муниципалитета.
Ответчики, в свою очередь, обращали внимание на то, что земля остается в ведении Сосновского района, администрация оформляет все документы, связанные с захоронением, а предоставляемые ООО услуги законны.
В июле арбитраж Челябинской области отклонил прокурорский иск. Обжалуя данное решение, надзор предоставил в апелляционную инстанцию дополнительные документы. Ответчики же представили бумаги из муниципалитета, подтверждавшие законность аренды, из ФАС, в которых отрицалось нарушение ООО антимонопольного законодательства, и их региональной епархии РПЦ. В результате 18-й апелляционный арбитражный суд оставил решение челябинского арбитража в силе, а жалобу надзора отклонил.
По данным ООО, на территории Преображенского кладбища, открытого в 2001 году, сейчас находится 40 тыс. захоронений, в том числе участников СВО. Родственники погибших бойцов, опасаясь, что действия челябинского надзора могут привести к массовым перезахоронениям, а также к тому, что «образцовое место памяти» может быть испорчено, обращались с просьбами разобраться в ситуации к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану.