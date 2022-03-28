Потом не жалуйтесь

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Российские власти продолжат работать с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) «в обычном режиме» до 16 сентября, сообщил “Ъ” источник, близкий к Генпрокуратуре. Таким образом, граждане России смогут обращаться в ЕСПЧ с жалобами на нарушения их прав, имевшие место до наступления этой даты. Перспективы их рассмотрения под вопросом: в ЕСПЧ уже ждут рассмотрения более 18 тысяч российских жалоб, и пока неясно, будет ли суд ускорять производство даже по самым политически резонансным из них — например, по жалобам Алексея Навального или НКО-«иноагентов». Вынесенные решения Россия, скорее всего, будет исполнять, хоть и без энтузиазма — по крайней мере пока юристы не видели ни одного сигнала об отказе от исполнения таких обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европейский суд по правам человека еще некоторое время будет доступен для граждан России

Фото: Jean-Francois Badias, Pool / AP Европейский суд по правам человека еще некоторое время будет доступен для граждан России

Фото: Jean-Francois Badias, Pool / AP

Российские власти продолжают работать с ЕСПЧ в обычном порядке до 16 сентября 2022 года, об этом рассказал “Ъ” источник, близкий к Генпрокуратуре (именно это ведомство представляет интересы России в Европейском суде по правам человека и других международных судах). Таким образом, Россия еще полгода будет продолжать отчитываться об исполнении решений, отвечать на запросы суда и выплачивать назначенные им компенсации.

Напомним, 16 марта Россию исключили из Совета Европы (СЕ), что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека. Но произойдет это, согласно резолюции ЕСПЧ, лишь через полгода, 16 сентября. До этого момента россияне могут продолжать жаловаться в ЕСПЧ на факты нарушений конвенции, если они имели и будут иметь место до 16 сентября 2022 года. Впрочем, пока даже экспертам сложно оценить, в какие сроки могут быть рассмотрены дела, которые поступят в суд до этого момента. Это зависит от внутренней динамики суда, которая пока неочевидна, говорит руководитель международной практики правозащитного проекта «Агора» Кирилл Коротеев. Он считает, что в ближайшие недели станет понятно, ускоряет ли суд работу над российскими жалобами. По данным на 28 февраля, рассмотрения ожидали 18 тысяч жалоб из России.

В частности, десятки российских НКО ждут решений по жалобам на присвоение им статуса иностранного агента.

Первые 11 таких жалоб были направлены в Страсбург еще в 2012 году. К марту 2017 года, когда ЕСПЧ коммуницировал иски НКО-«иноагентов», в деле насчитывалось уже 48 заявителей. В июне 2021 года в ЕСПЧ ушло первое дело о применении законодательства об иноагентах к редакциям СМИ (заявителями стали включенные в реестр «Радио Свобода» и издание The New Times).

ЕСПЧ также предстоит принять окончательное решение по первому межгосударственному иску Украины к России из-за Крыма. Украина направляет жалобы в ЕСПЧ с марта 2014 года, всего подано девять исков. В январе 2021 года ЕСПЧ объединил две жалобы и признал дело частично приемлемым, но окончательное решение отложено. В 2021 году уже Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. Россия возлагает на украинские власти ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, подавление свободы слова, дискриминацию русского языка, лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах, блокировку Северо-Крымского канала и крушение самолета Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года из-за незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий. Отметим, что иск Нидерландов против России из-за сбитого Boeing MH17 ЕСПЧ зарегистрировал еще в июле 2020 года: правительство Нидерландов утверждает, что самолет сбили из принадлежащей России зенитной установки «Бук».

Также ЕСПЧ предстоит вынести решение по жалобам на блокировку мессенджера Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они поданы в 2018 и 2019 годах, суд коммуницировал их в конце 2020 года — уже после того, как Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису.

В числе коммуницированных, но пока не рассмотренных Страсбургом дел — 17 жалоб политика Алексея Навального. Самая старая датирована 2014 годом и связана с административными задержаниями господина Навального в 2012–2014 годах за неповиновение полиции или участие в несогласованных акциях. Последняя жалоба подана в январе 2021 года в связи с задержанием Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии и последующим лишением его свободы; она коммуницирована в апреле прошлого года.

От ЕСПЧ ожидают и решения вопроса о том, можно ли с организаторов митингов взыскивать материальный ущерб, нанесенный в ходе несанкционированных массовых мероприятий.

В 2021 году суд зарегистрировал жалобу руководителя петербургского штаба Навального (сеть штабов признана экстремистской и запрещена в РФ) Дениса Михайлова на взыскание в размере 7 млн руб. за газон, вытоптанный в ходе протестной акции 2018 года в Петербурге. По оценке адвоката и старшего партнера проекта «Апология» Александра Передрука, в ЕСПЧ за последние годы скопились сотни жалоб от участников несогласованных митингов, которые апеллируют к праву на свободу собраний. В основном они рассматриваются по упрощенной процедуре, со ссылкой на устоявшуюся судебную практику — еще в 2017 году ЕСПЧ признал нарушение сразу по 23 жалобам организаторов митингов, напоминает эксперт. Но такие дела не находятся в приоритете, поскольку не влияют на практику самого суда, и сложно сделать вывод, как быстро по ним могут появиться решения, объясняет юрист. В любом случае, напоминает господин Передрук, 16 сентября — это срок «отсечки» для нарушений. Поступившие жалобы будут иметь перспективу, а принятые по ним решения должны быть исполнены, причем с российской стороны пока не было ни одного сигнала о том, что такие обязательства не будут исполняться.

Исполнять обязательства Россия, конечно, будет, соглашается политолог Алексей Макаркин: разрыв с Европой уже произошел, так что получить дополнительные очки за счет защиты «юридического суверенитета» сейчас вряд ли получится. Но исполнение вряд ли будет слишком инициативным: исполнительская дисциплина и прежде была невысока, а сейчас государство определенно не будет спешить и наверняка воспользуется возможностью сэкономить.

Анастасия Корня, Николай Сергеев