Ломбарды прозолотили

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На фоне снижения цен на золото и ухудшения финансового положения населения растет число невостребованных залогов, которые принимались ломбардами на пиковых ценах на золото в марте. Теперь приходится реализовывать их по ценам значительно ниже, чтобы сохранять ликвидность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Ломбарды могут столкнуться с убытками из-за снижения цен на золото, на которое приходится до 95% всех их залогов, опасается председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Пик активности клиентов, хотя и непродолжительный, пришелся на март, когда были рекордно высокие цены на золото (стоимость драгметалла на бирже поднималась выше $2 тыс. за тройскую унцию). Сейчас стоимость золота снизилась (находится примерно на уровне $1,8 тыс. за тройскую унцию), и ломбардам приходится реализовывать залоговое и невыкупленное золото по новым ценам, поясняет он ситуацию на рынке.

В ломбардах дифференцированный подход к оценке изделий из драгметаллов: если изделие имеет «товарный вид» и в случае невыкупа его можно реализовать в розницу. Если же его невозможно реализовать в розницу, то оно оценивается с дисконтом к биржевой стоимости золота в рублях. Около 50% невостребованных залогов реализуются на витринах ломбардов. Остальное — через специализированные компании, занимающиеся поставкой золота через аффинажные заводы в банки и ювелирным производителям.

К маю текущего года число клиентов ломбардов выросло на 20–50% в зависимости от региона, добавляет господин Лазутин. По итогам прошлого года число клиентов ломбардов достигало 4 млн человек. Портфель займов ломбардов по итогам 2021 года составил 44,4 млрд руб. При этом растет доля невостребованных вещей и составляет, по оценкам НОЛ, около 25%. И этот показатель будет только расти, уверен гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин: «Благосостояние клиентов снижается, а выкуп ювелирных изделий из ломбардов не является тратой первой необходимости». В таких условиях убытки ломбардов могут составить около 2,5 млрд руб. в месяц, полагают в НОЛ. Причем столкнутся с ними в большинстве случаев небольшие участники рынка. Это лишь усилит тенденцию укрупнения на рынке: мелкие участники продолжат уходить, добавляет глава Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок. В реестре ЦБ на 13 мая 2022 года состояли 2146 ломбардов.

Ломбарды реализуют невыкупленные залоги в убыток, подтверждает совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов. Золото, принятое в марте месяце по ценам 2,7–3 тыс. руб. за грамм, сейчас реализуется по 2,3 тыс. руб. за грамм, приводит данные основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов. «Это убытки, но нужны оборотные средства, соответственно, мы вынуждены реализовывать залоги по текущим ценам. С фондированием ломбардов ситуация всегда была не очень хорошая, сейчас вообще никакая»,— сетует он.

С 1 марта 2022 года действует мораторий на ограничение ПСК, что временно компенсирует убытки, но не полностью. Если с 1 июля 2022 года мораторий будет отменен, это будет удар по мелким игрокам ломбардного рынка, предостерегает господин Клемцов. Компенсировать убытки ломбардов могла бы отмена требования Банка России по предельной стоимости кредита еще на один год, полагает Артем Евстратов. НОЛ обратилось в ЦБ с просьбой продлить мораторий до конца 2022 года, но ответа пока не получила.

Эксперты, однако, смотрят на ситуацию на рынке не столь пессимистично. Для прибыли ломбардов важнее показатель возвратности долгов, он в первую очередь влияет на прибыльность ломбарда, замечает старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. «Для компенсации падения цен на золото у ломбардов есть возможность регулировать размер дисконта залоговой цены, поэтому не стоит ожидать значительного падения прибыли ломбардной отрасли». Если посмотреть на показатели отрасли за последние три года, видно, что рентабельность капитала всегда довольно устойчива и находится в диапазоне от 16% до 20%, заключает эксперт.

Полина Трифонова