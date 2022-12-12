БАМ заглядывает в частные тоннели

Минтранс подтвердил, что в 2023 году возможно заключение первых концессионных соглашений на БАМе. Объектами станут дорогостоящие искусственные сооружения — три тоннеля и мост через Амур стоимостью около 600 млрд руб. Желание строить их на базе концессий изъявляли «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова и Газпромбанк. ОАО РЖД еще в прошлом году решило не включать объекты в программу третьего этапа расширения БАМа и Транссиба, ограничившись более скромной инвестпрограммой. Но сейчас, по мнению экспертов, траты могут быть оправданы: нужна любая инфраструктура, расширяющая путь на восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Минтранс подтвердил, что привлечение концессионера к строительству Восточного полигона рассматривается для четырех объектов на БАМе. Как сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов, речь идет о вторых Северомуйском, Кузнецовском и Кодарском тоннелях и мосте через Амур.

О том, что по этим объектам планируется принять концессионную инициативу «Бамтоннельстрой-Моста» («БТС-Моста») Руслана Байсарова и Газпромбанка, “Ъ” писал 21 ноября. По данным “Ъ”, речь идет о вводе объектов до 2032 года и общей стоимости около 650 млрд руб.

Господин Иванов уточнил, что сумма должна составить около 600 млрд руб. По его словам, под каждый из объектов создана отдельная компания.

«От этой компании — консорциум банков и инвестор,— цитирует замминистра "РИА Новости".— На каждый объем сделаны отдельная СПК, отдельное юрлицо». Он ожидает, что первые концессионные соглашения будут заключены уже в 2023 году.

Идею строительства второго Северомуйского тоннеля, который расширил бы мощности первого, самого длинного железнодорожного тоннеля с 16 млн до 100 млн тонн, в августе 2018 года предложила обдумать комиссия по ТЭКу при президенте (см. “Ъ” от 30 августа 2018 года). По оценке ОАО РЖД, строить пришлось бы десять лет, а Институт экономики и развития транспорта оценивал проект в 261 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). «Сибантрацит» Дмитрия Босова выразил готовность расширить тоннель за пять лет и 60 млрд руб. в обмен на приоритетный пропуск своих грузов (см. “Ъ” от 15 июля 2019 года). Но после кончины Дмитрия Босова в мае 2020 года проект встал.

Александр Исаев, тогда возглавлявший УК «Востокуголь», в интервью “Ъ” о Северомуйском тоннеле-2 15 июля 2019 года: «Поэтому мы и ставим себе задачу в 2024 году, на 50-летие БАМа, запустить тоннель и обеспечить провоз наших 50 млн тонн угля».

Строительство трех остальных объектов, помимо Северомуйского тоннеля, в прошлом предусматривалось наиболее масштабным вариантом третьей очереди расширения БАМа и Транссиба на 240 млн тонн и 2,55 трлн руб. (см. “Ъ” от 21 сентября 2021 года). Но от такого расширения отказались.

В интервью “Ъ” в феврале глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил, что актуальный на тот момент план третьей очереди Восточного полигона на 210 млн тонн не подразумевает строительства вторых Северомуйского, Кузнецовского тоннелей или моста через Амур. «Мы детально исследовали все узкие места и поняли, что необходимый объем мы можем провезти в направлении Совгаванского узла и без второго Кузнецовского тоннеля, а Северомуйский тоннель нужен в том случае, если пропускная способность вырастет, когда мы едем с запада»,— пояснял он, отмечая, что рассматривается более дешевый вариант — увеличение частоты пропуска поездов через Северомуйский тоннель.

Однако в итоге эти проекты предложил реализовать Руслан Байсаров в сотрудничестве с Газпромбанком: в марте партнеры направили письмо президенту с предложением о реализации проекта строительства Восточного полигона под ключ на условиях концессии к 2035 году с расширением его до 260–280 млн тонн (см. “Ъ” от 1 июня). По итогам ВЭФ президент поручил правительству совместно с ОАО РЖД и «БТС-Мостом» рассмотреть вопрос о наращивании темпов строительства Восточного полигона, в том числе с использованием механизма концессии.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас стало очевидно, что эти дорогостоящие проекты нужны и экономически эффективны — просто потому, что снятие санкций в ближайшие годы крайне маловероятно и поэтому нужны все проекты, увеличивающие объем вывоза на восток.

Он отмечает, что госбанки свернули зарубежный бизнес и пересмотрели риски финансирования крупных инфраструктурных проектов. При этом он обращает внимание, что появилось два новых фактора, заметно улучшающих перспективы окупаемости этих проектов: то, что грузовая база стала фактически гарантированной, и резкий скачок железнодорожных тарифов, которые в январе 2023 года к декабрю 2021 года вырастут на 30% в целом и более чем на 75% для угольного экспорта.

Наталья Скорлыгина