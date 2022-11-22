БАМ потянули в будущее

После завершения второго этапа расширения Восточного полигона Минтранс предлагает дополнительно увеличить его пропускную способность до 255 млн тонн в год к 2031–2032 годам. По информации “Ъ”, первый этап, до 2027 года, предполагает расширение БАМа за 465 млрд руб. под 17 млн тонн грузов «Эльгаугля». На втором этапе должны завершиться предыдущие недострои и появиться новые объекты на 800 млрд руб. Третий этап заключается в принятии концессионного предложения Газпромбанка и «Бамтоннельстрой-Моста» Руслана Байсарова на 650 млрд руб. со строительством трех крупных тоннелей и моста через Амур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтранс рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона до 255 млн тонн к 2031–2032 годам, сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов 22 ноября на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам. «Начаты проектные работы по третьему этапу развития Восточного полигона, прорабатывается сейчас этапность развития»,— пояснил он.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения проекта, говорит, что речь идет о трех стадиях расширения БАМа и Транссиба после завершения второго этапа в 2024 году: первая — к 2028 году, вторая — до 2029-го, третья — до 2031 года. В ОАО РЖД “Ъ” отметили лишь, что основные параметры третьего этапа развития Восточного полигона «проходят обсуждение в федеральных органах исполнительной власти».

Согласно материалам, которые видел “Ъ”, стоимость собственно третьего этапа расширения БАМа и Транссиба составляет 465 млрд руб. (ранее оценка составляла 332,6 млрд руб., см. “Ъ” от 16 сентября и 21 сентября 2021 года). Сейчас в проекте инвестпрограммы на 2023–2025 годы предусмотрено выделение на БАМ-3 140 млрд руб.

Строительство должно быть завершено в 2027 году с достижением провозной способности 197 млн тонн.

Как ранее писал “Ъ”, речь идет об увеличении вывоза на восток угля с Эльгинского месторождения в направлении портов Ванино-Совгаванского узла на 16,6 млн тонн. Для достижения этой цели провозная способность на участке Улак—Комсомольск-на-Амуре должна увеличиться с 48,6 млн до 65,2 млн тонн, для чего планируется построить 383 км вторых путей, 219 км двухпутных вставок, реконструировать пять станций (Верхнезейск, Февральск, Новый Ургал, Постышево и Высокогорная) и три объекта локомотивного хозяйства.

С учетом того, что под нужды «Эльгаугля» «А-Проперти» Альберта Авдоляна строит отдельную Тихоокеанскую железную дорогу необщего пользования до побережья Охотского моря, возникает вопрос, отправит ли по третьему БАМу «Эльгауголь» заложенные в него объемы. В «А-Проперти» “Ъ” сообщили, что планируют направлять на третий БАМ порядка 20 млн тонн грузов.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения стройки, рассказывает, что рассматривается и вторая часть БАМа-3.

В еще один комплекс мероприятий стоимостью порядка 800 млрд руб. на 210 млн тонн со второго этапа перенесут ряд тех объектов строительства, которые прямо не влияют на достижение 180 млн тонн. Так, на 2025 год переносятся мероприятия стоимостью 246 млрд руб., сейчас включенные во второй этап, рассказывает один из собеседников “Ъ”. Другой отмечает, что, в частности, перенесут электрификацию участка Волочаевка—Комсомольск—Совгавань.

Источник “Ъ” в электроэнергетике рассказывает, что при проработке мероприятий на 210 млн тонн выяснилось, что стоимость строительства и реконструкции энергообъектов составит 1 трлн руб. По словам собеседника “Ъ”, Минэнерго «еще год назад сообщило в правительство, что электрификация БАМа и неэлектрифицированных участков Транссиба нецелесообразна».

В рамках третьего этапа, рассказывают собеседники “Ъ”, будет принята концессионная инициатива «Бамтоннельстрой-Моста» («БТС-Мост») Руслана Байсарова и Газпромбанка на 650 млрд руб. со строительством до 2032 года. Речь идет о строительстве вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через Амур.

О готовности консорциума Газпромбанка и «БТС-Моста» взять в концессию расширение Восточного полигона “Ъ” писал 1 июня. Тогда сообщалось, что строительство позволит достичь провозной способности в 260–280 млн тонн к 2035 году и потенциальный концессионер готов вложить 1,5 трлн руб. Но при подаче концессионной инициативы (см. “Ъ” от 6 сентября) уточнялось, что она касается только сложнейших инфраструктурных объектов с наиболее длительными сроками строительства. «В настоящее время наша концессионная инициатива находится на рассмотрении в правительстве,— пояснил “Ъ” зампред совета директоров "БТС-Моста" Никита Сатюков.— Наши намерения в силе, мы максимально заинтересованы в реализации данных проектов».

Прогнозы грузопотоков, подчеркивает господин Сатюков, «подтверждают необходимость незамедлительно приступить к реализации технологически сложных участков Восточного полигона».

По его словам, эти проекты требуют не менее восьми лет работы, но без них «невозможно существенно увеличить провозную мощность». В случае принятия положительного решения по концессионной инициативе, заверил Никита Сатюков, компания «готова в сжатые сроки приступить к проектированию и строительству заявленных объектов».

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин