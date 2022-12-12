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Коммерсантъ FM
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Минтранс в 2023 году планирует заключить концессии на четырех объектах БАМа на 600 млрд рублей

Минтранс РФ прорабатывает варианты концессии на Восточном полигоне в 2023 году по четырем объектам Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на 600 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

По словам господина Иванова, в качестве объектов для концессии рассматриваются второй Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели, а также мост через Амур. Под каждый из указанных объектов создана отдельная компания. «От этой компании — консорциум банков и инвестор. На каждый объем сделаны отдельное СПК, отдельное юрлицо»,— добавил господин Иванов (цитата по «РИА Новости»). Замминистра ожидает заключения концессионных заключений в следующем году.

Господин Иванов заявил, что указанные объекты относятся к третьему этапу развития Восточного полигона. Он также не исключил, что для инвестиций в эти проекты могут привлечь иностранные компании из «дружественных стран». «С кем инвестор договорится в консорциуме, привлекать чье финансирование, какие условия, процентные ставки, условия возвратности. Может быть, они и в валюте займут. Это вопрос инвестора»,— подчеркнул господин Иванов.

По информации «Ъ», власти обсуждают возможность снижения объемов строительства в рамках второго этапа расширения БАМа и Транссиба с их переносом на более поздний срок. В частности, предлагается заметно сократить мероприятия на БАМе. Источник, знакомый с планами ОАО РЖД сообщил, что компании «поручено проработать возможную оптимизацию» параметров второго и третьего этапа развития Восточного полигона для снижения дефицита финансирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не для угля БАМ разольется».

Эрдни Кагалтынов

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