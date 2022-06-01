Как БАМ такая концессия

2K 4 мин. ...

Крупнейший инфраструктурный проект России — модернизация БАМа и Транссиба — предложено передать в концессию. По данным “Ъ”, с такой идеей к Владимиру Путину обратились Газпромбанк и «БТС-Мост» Руслана Байсарова. В рамках проекта предлагается построить несколько тоннелей и сооружений и достичь к 2035 году провозной способности в 260–280 млн тонн, что больше, чем ОАО РЖД закладывало в варианты третьего этапа модернизации Восточного полигона. Концессионер готов вложить 1,5 трлн руб., общая стоимость проекта неизвестна. По мнению экспертов, столь масштабную концессию вряд ли одобрят, но частный капитал будет все активнее стремиться участвовать в расширении восточных коридоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект расширения БАМа и Транссиба на фоне разрыва экономических связей России с Западом вызывает все больший интерес частных инвесторов

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Проект расширения БАМа и Транссиба на фоне разрыва экономических связей России с Западом вызывает все больший интерес частных инвесторов

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова предложили взять расширение Восточного полигона в концессию. Об этом сообщил Газпромбанк 31 мая. «Актуальность проекта обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в АТР,— поясняет банк.— Проект придаст импульс развитию Дальнего Востока и Сибири, поспособствует освоению огромных ресурсов и росту экономического потенциала регионов». В релизе отмечается, что Газпромбанк — один из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов на принципах ГЧП, а «БТС-Мост» — крупнейшее в РФ строительное предприятие, построившее в числе прочего все десять тоннелей БАМа.

По данным “Ъ”, письмо с инициативой о концессии предправления банка Андрей Акимов и председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров направили президенту РФ Владимиру Путину 29 марта. К 2035 году, «в случае реконструкции магистралей и расширения "узких" мест (с учетом строительства вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей) пропускная способность полигона возрастет до 260–280 млн тонн», сообщается в письме. Подписанты просят президента поддержать инициативу и «совместно проработать условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера, созданного консорциумом Газпромбанка» и «БТС-Мост».

Президент 6 апреля поручил Михаилу Мишустину, главе Минтранса Виталию Савельеву и главе ОАО РЖД Олегу Белозерову «рассмотреть и доложить» (“Ъ” видел документ). По данным “Ъ”, этот вопрос рассматривался 31 мая на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Масштаб стройки, на реализацию которой претендует консорциум, весьма велик. По информации “Ъ”, предложение включает в себя строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через Амур. Смета проекта еще неизвестна. Однако ОАО РЖД давало ориентир объема инвестиций, необходимых для роста пропускной способности на 240 млн тонн,— он составлял 2,55 трлн руб. (см. “Ъ” от 21 сентября 2021 года). При этом в эту сумму не включен второй Северомуйский тоннель, стоимость которого оценивалась в 200 млрд руб.

По оценке потенциального концессионера (“Ъ” видел материалы), мультипликативный эффект от проекта — увеличение экспорта в страны АТР на 8,3 трлн руб., увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 году на 220 млн тонн с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., повышение экспортного потенциала перевалки в портах Дальнего Востока на 180 млрд руб. и так далее.

В ОАО РЖД и Минтрансе от комментариев отказались. В «БТС-Мост» и секретариате господина Хуснуллина не ответили на запрос “Ъ”. По информации источника “Ъ”, знакомого с ходом заседания комиссии, на нем Руслан Байсаров отметил, что для реализации полномасштабного строительства БАМа и Транссиба понадобится свыше 230 тыс. рабочих. Также на заседании было сказано, что потенциальный концессионер изъявил готовность инвестировать в проект до 1,5 трлн руб.

Минтранс, по словам собеседника “Ъ”, подписал приказ о создании рабочей группы по этому вопросу и проработке всех вариантов в течение двух месяцев. ОАО РЖД сообщило, что не получило от Газпромбанка и «БТС-Моста» достаточно детальных расчетов, которые позволили бы дать оценку проекту, говорит он. А Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, ОАО РЖД, Газпромбанку и «БТС-Мост» в рамках рабочей группы проработать все мероприятия, сроки и условия возврата инвестиций.

При этом на том же заседании рассматривалась и другая громкая концессионная инициатива — строительство моста на Сахалин, инициированное ООО МГР Михаила Скигина и партнеров. Эта компания сейчас на условиях концессии строит порт Поронайск на Сахалине (см. “Ъ” от 23 мая). Потенциальный концессионер готов вложить в мост на Сахалин 300 млрд руб. при предварительной стоимости проекта в ценах 2021 года в 676 млрд руб. При этом две эти концессии идеологически противостоят друг другу: один из аргументов МГР (“Ъ” видел презентацию проекта) — в том, что строительство моста в 1,5 раза дешевле, чем модернизация восточных участков БАМа и Транссиба (Комсомольск—Ванино и Волочаевка—порты Приморья), которая обойдется в 1,03 трлн руб.

Как говорит источник “Ъ”, по итогам комиссии было предложено рассчитать грузовую базу моста на Сахалин и продолжить развитие порта Поронайск как базы для Севморпути. При этом судьба проекта будет зависеть от того, какие решения будут приняты в июле по формату третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба.

Отметим, что Владимир Путин 24 мая на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса призывал «отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, исходя из текущих потребностей — только из текущих, оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты». «Инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы,— заявил он.— И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что такую беспрецедентную по масштабам и значимости для экономики концессию и в прежних условиях никто бы не позволил, а в текущих — тем более. Он подчеркивает, что безопасность и развитие страны не могут зависеть от исполнения или неисполнения одной концессии. Другое дело, что даже с учетом дополнительной господдержки и повышения тарифов ОАО РЖД в 2022 году инвестиции в восточное направление сегодня недостаточны, констатирует он. «Интерес частного капитала к расширению практически безальтернативного пути российского экспорта будет возрастать, и ОАО РЖД нужно быть готовым к тому, что правительство часть этих предложений будет склонно рассмотреть»,— считает Михаил Бурмистров. По его мнению, компании нужно сформировать внятный перечень тех участков и проектов, где может быть задействован частный капитал, и проработать инструменты обеспечения возврата инвестиций.

Наталья Скорлыгина