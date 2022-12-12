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Коммерсантъ FM
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СМИ: ЕС введет санкции против МКБ и Дальневосточного банка

Евросоюз собирается заморозить счета Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка в рамках девятого пакета санкций. Также ЕС планирует установить запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность. Об этом сообщил EUobserver со ссылкой на документ ЕС.

Также ограничения введут против 144 россиян. Среди них — телеведущий Борис Корчевников, кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс и другие. ЕС собирается заморозить активы ВГТРК, «Национальной медиа группы», государственной телекомпании АНО «ТВ-Новости» и Фонда стратегической культуры.

Сегодня, 12 декабря, девятый пакет санкций будут обсуждать на заседании глав МИД ЕС. По информации СМИ, будут ограничены поставки в Россию дронов и авиадвигателей. Глава евродипломатии Жозеп Боррел говорил о разногласиях между странами—членами ЕС по поводу содержания санкционного пакета. По его мнению, заседание 12 декабря будет очень долгим и сложным.

О девятом пакете санкций ЕС — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Олеся Павленко

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