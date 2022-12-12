Боррель заявил о сложностях в согласовании девятого пакета санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о работе над девятым пакетом санкций против России. Перед началом заседания глав МИД ЕС он сказал, что среди стран—членов союза есть «разные мнения» насчет содержания санкционного пакета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жоеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жоеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что его согласуют сегодня, возможно, завтра, но я не говорю, что это будет легко, поскольку среди стран-членов существуют разные мнения»,— сказал господин Боррель (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, предстоящее заседание будет очень долгим и сложным. «У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов»,— пояснил глава дипломатии ЕС.

Помимо санкций против России министры иностранных дел Европейского союза обсудят на встрече 12 декабря санкции против Ирана, а также выделение дополнительных €2 млрд ($2,11 млрд) на поставки оружия Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в девятый пакет санкций против РФ будет включено почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничения коснутся еще трех российских банков и нескольких российских телеканалов. Будут приняты новые меры экспортного контроля и ограничен доступ ко всем видам дронов.

О новом пакете антироссийских санкций читайте в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Дарья Эрозбек