EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Корчевникова, Михалкова и Лепса в рамках девятого пакета

Девятый пакет санкций Евросоюза против России предполагает введение ограничений против 144 физлиц из РФ, включая телеведущего Бориса Корчевникова, кинорежиссера Никиты Михалкова, певца Григория Лепса и блогера Дмитрия Пучкова (Goblin). Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на документ ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Корчевников Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Григорий Лепс Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Коммерсантъ / Игорь Акимов Марина Ким Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Сергей Михеев Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 6 Борис Корчевников Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Григорий Лепс Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Коммерсантъ / Игорь Акимов Марина Ким Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Сергей Михеев Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

По данным издания, санкции также введут против телеведущей Марины Ким и политолога Сергея Михеева.

В документе указано, что господин Михеев продвигает «идеологию Русского мира» и говорит о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Борис Корчевников в социальных сетях «ассоциирует Запад и Украину с безбожием и дьяволом», цитирует издание текст документа ЕС.

Евросоюз также планирует ввести санкции против членов семьи Ковальчук, которые, как утверждает издание, дружат с Владимиром Путиным. При этом Юрий Ковальчук уже находится в санкционных списках США, ЕС, Канады, Швейцарии и Лихтенштейна. Он является основным акционером банка «Россия», а также владеет крупными пакетами акций «Национальной медиа группы». ЕС планирует заморозить активы семьи господина Ковальчука и запретить выдачу виз четырем ее членам, сообщает издание. В частности, планируется ввести санкции против жены господина Ковальчука, Татьяны. В документе ее состояние оценивается в $600 млн.

По информации издания, в ЕС также хотят ввести санкции против российских телеканалов и медиахолдингов. Например, планируется заморозить активы ВГТРК, «Национальной медиа группы», государственной телекомпании АНО «ТВ-Новости» и Фонда стратегической культуры. У телеканалов «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ Евросоюз планирует отобрать лицензии на вещание в своих странах, добавили в издании.

Девятый пакет санкций против России сегодня, 12 декабря, обсудят на заседании глав МИД ЕС. По словам министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, среди стран—членов ЕС есть «разные мнения» насчет содержания санкционного пакета. Он считает, что предстоящее заседание будет очень долгим и сложным. Новый пакет санкций предполагает расширение черного списка — туда могут включить 169 компаний и физических лиц, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. Также, по данным СМИ, будут ограничены поставки дронов и авиадвигателей.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Эрдни Кагалтынов