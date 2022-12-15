Индикаторы

Рубль сравнялся с долларом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

С начала года доля рубля в экспортных расчетах России возросла с 12% до 32%, практически сравнявшись с долларом. Об этом сообщил ЦБ в своем «Обзоре финансовой стабильности» за второй—третий квартал 2022 года. Соответственно, доля доллара за девять месяцев года сократилась с 52% до 34%. В то же время доля юаня выросла с 0,4% до 14%, приблизившись к доле евро (19%). Таким образом, тенденция замены «токсичных» валют «дружественными» обретает фактическое подтверждение.

Подробнее о переменах во внешней торговле России читайте в статье «Купюры нового времени».

Денежная масса растет

Годовые темпы роста денежной массы (агрегат М2) в России к 1 ноября 2022 года достигли 24,4%, сообщил на своем сайте Банк России. Это максимальный показатель с 1 мая 2011 года (тогда рост составил те же 24,4%). Денежная масса за октябрь увеличилась на 0,7%, до 75,6 трлн руб. В США за год к 1 ноября денежная масса выросла на $310 млрд, до 21,347 трлн, в Китае снизилась на $583 млрд, до 35,769 трлн.

О состоянии мировой финансовой системы читайте в статье «Нестабильная, инфляционная, фрагментированная, уязвимая».

Возвращение индексов

После многомесячного падения на фоне рекордной инфляции и экономических проблем в конце года американские фондовые индексы вернулись к медленному росту, достигнув уровней апреля. Стимулом роста стала обнадеживающая отчетность компаний, предсказуемая статистика рынка труда и статистика по замедлению роста инфляции. К пятнице, 9 декабря, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до 33 781,48 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 увеличилось до 3963,51 пункта, NASDAQ Composite — до 11 082 пунктов. Индекс Московской биржи после октябрьского роста в ноябре оставался на уровне около 2100 пунктов из-за дешевеющей нефти, ковидных ограничений и решений Запада о потолке для российских энергоносителей.

Как получить статус квалифицированного инвестора в новом году, читайте в статье «Игры не для всех».

Автозамещение буксует

Санкционная война против России в этом году негативно сказалась на автомобильном рынке. По данным «Автостата», продажи новых машин сократились более чем вдвое — с 1,666 млн в 2021 году до 700 тыс. в году уходящем. Судя по данным «Денег», заместить поставки западных брендов в новом году предстоит прежде всего отечественным и китайским производителям, доля иностранных машин, полученных благодаря параллельному импорту, скорее всего, будет невелика.

Статья «В надежде на второе дыхание» поможет разобраться в происходящем на рынке авто.