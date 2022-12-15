В надежде на второе дыхание

В уходящем году беспрецедентно острый дефицит новых автомобилей развернул российский автомобильный рынок в самое острое пике за последние десятилетия. Смогут ли в новом 2023 году продажи новых машин обрести второе дыхание благодаря наращиванию поставок со стороны китайских компаний, развитию схем параллельного импорта и, наконец, запуску собственных производственных проектов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самым сложным периодом со времен распада СССР стал для российского автомобильного рынка уходящий год. По предварительным данным, в 2022 году падение продаж новых легковых автомобилей превысит беспрецедентные 60%: если, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в общей сложности в РФ было продано 1,66 млн автомобилей, то в этом году рынок недосчитается почти 1 млн автомобилей, опустившись до уровня 700 тыс. проданных авто.

Из-за санкций российский авторынок разделился на три основные категории участников. Первый тип — это компании, которые громко хлопнули дверью или по-тихому, но официально ушли из РФ. К ним относятся такие автомобильные бренды, как Renault, Nissan, Volvo, Mercedes-Benz, Toyota. Второй тип — компании, занявшие выжидательную позицию. С одной стороны, они официально приостановили поставки новых машин в страну, но при этом не сделали официальных заявлений об уходе, предпочитая не губить выгодный для них в России бизнес. К таким игрокам на рынке, в частности, относятся корейские марки (Hyundai, Kia), а также ряд европейских и японских брендов (Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Subaru, Mitsubishi).

Наконец, третий тип — это те автопроизводители, которые продолжают официальные продажи новых легковых автомобилей в России. Увы, этот список не назовешь длинным. Кроме традиционных отечественных автопроизводителей — АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа — в него входит «большая китайская тройка» (Chery, Geely, Haval), а также занимающие более осторожную позицию в отношении России JАС, FAW, Dongfeng, Changan, GAC и другие.

Если в начале 2022 года в России официально продавались новые легковые автомобили более 50 брендов, то к концу текущего года их осталось не более полутора десятка. «В 2022 году российский автомобильный рынок кардинально изменился: по сути, ассортимент новых авто сократился до моделей отечественных, корейских и китайских брендов»,— констатирует Денис Мигаль, руководитель автодилера Fresh Auto. Из-за дефицита новых иномарок, на его взгляд, продажи новых автомобилей к концу 2022 года могут снизиться на 60%. При этом сложившаяся ситуация выгодно отражается на оставшихся в РФ производителях. Например, доля АвтоВАЗа в ноябре текущего года достигла рекордных 42%, такого результата бренд не достигал с 2005 года. Растут и объемы продаж китайских авто: по состоянию на середину ноября они заняли 31,2% от всей реализации в сегменте новых авто, потеснив при этом корейский автопром — 12,7% объемов рынка. «Логично предположить, что по итогам года расстановка сил будет аналогичная, учитывая, что предновогодних распродаж сейчас не ожидается»,— считает эксперт.

Параллельные миры

Но все же под гнетом сложной внешней геополитической обстановки российский автомобильный рынок не думает останавливаться. Как говорится, больной хоть находится и в тяжелом состоянии, но еще жив и дышит. Своеобразной отдушиной для участников рынка можно назвать такое пока еще новое явление, как поставки автомобилей в РФ по параллельному импорту. По данным аналитического агентства «Автостат», если еще летом ввоз машин по таким схемам исчислялся сотнями в месяц, то к концу осени речь шла о десятках тысяч машин, ввозимых независимыми компаниями без официального уведомления автопроизводителей. Например, только автодилер «Ключавто» недавно официально заявил, что завез в РФ в этом году по новой схеме порядка 4 тыс. новых машин. Вместо автопроизводителя гарантию на такие машины дает сам автодилер. «Поставки параллельным импортом позволяют предложить клиентам широкий ассортимент новых автомобилей любимых брендов,— поясняет Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга "Ключавто".— Для потребителя — это доступность и разнообразие предложения на рынке, для автосалона — возможность формировать ассортимент самостоятельно, в том числе пополняя его моделями, которых ранее не было в России. При этом гарантийные обязательства также действительны: в частности, наш автохолдинг предоставляет двухлетнюю гарантию группы компаний на все автомобили, поставляемые параллельным импортом».

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Самая распространенная цепочка поставок машин по схеме параллельного импорта включает в себя такие страны, как Германия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Китай. По-прежнему ввозят новые машины из стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Армения, Узбекистан. Помимо этого все чаще встречаются и экзотические маршруты: некоторые машины, например, везут из Индонезии и даже из Мексики и Чили. Даже с таким большим логистическим плечом, с учетом нынешнего взвинченного уровня цен на машины цена таких моделей в РФ может быть весьма привлекательной. Например, поставляемая из Индонезии модель Toyota Rush сегодня предлагается рядом дилеров за 2,2 млн руб. И это при том, что машина имеет рамную конструкцию и может вмещать до семи человек. Правда, она комплектуется скромным двигателем с рабочим объемом 1,5 л мощностью 104 л. с. и устаревшей четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Ну и совсем необычно, что у Rush из Индонезии не полный и не передний, а постоянный задний привод. «Возможности крупных игроков рынка, таких как наша компания, позволяют наладить поставку больших партий автомобилей через параллельный импорт,— рассказывает Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автодилера "Авилон".— Таким образом в Россию мы осуществляем ввоз Range Rover, Range Rover Sport, моделей Land Rover (Defender, Discovery, Discovery 5, Sport), Cadillac Escalade, новый Jeep Grand Cherokee, Hyundai Staria. Также теперь покупателям доступны абсолютно новые модели для рынка, такие как Volkswagen Bora, FAW Bestune T99, FAW Besturn B70, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT. Мы ожидаем привоз моделей Hyundai — Tucson, Santa Fe, Bayon, ix35, Accent. Цена привезенных по параллельному импорту автомобилей соответствует рынку. Все ввезенные модели сертифицированы, также проработан вопрос гарантийного обслуживания со страховыми компаниями со сроком на один год».

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Впрочем, автодилеры жалуются, что значимые партии автомобилей по параллельному импорту могут завозить только очень крупные игроки, которые имеют доступ к существенным финансовым ресурсам. «Сегодня завезти в Россию большую партию новых автомобилей по системе параллельного импорта не всегда выгодно для юридических лиц и клиентов автосалона,— сетует Денис Мигаль.— Любые трансакции при выкупе моделей у производителя чреваты заморозкой средств примерно на один-два месяца, пока товар не будет выкуплен клиентом. За этот период могут измениться курсы валют и цена каждого авто, что негативно отразится на репутации дилера, ведь покупатель рассчитывал на определенный бюджет. Например, в нашей компании планируют расширять долю импортных авто, ввезенных в РФ без согласия производителя, но для этого мы будем организовывать свои представительства в дружественных странах, с территории которых будут поставляться автомобили. Это даст нашим клиентам больше информации о приобретаемой машине, а также уверенность в отсутствии рисков при отправке и транспортировке авто».

2023 год: схватка китайских и российских автопроизводителей Судя по динамике последних месяцев, может сбыться июльский прогноз аналитиков «Автостата» о том, что российский рынок легковых авто упадет в 2,5 раза. Объем продаж новых легковых автомобилей, по данным аналитического агентства, в августе этого года был на 63,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сентябре — на 60,4%, в октябре — на 63%. Год мы, вероятнее всего, завершим с той же цифрой — минус 60%. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров

Фото: Из личного архива Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров

Фото: Из личного архива Падение объемов продаж больше всего коснется марок ушедших из России производителей. Сегмент же китайских автомобилей, напротив, возрастет. В октябре китайские автомобили заняли почти 30% отечественного рынка. В 2023 году их доля, по нашим прогнозам, может вырасти до 50%. При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом. Если ситуация с поставками европейских, корейских и американских марок существенно не изменится, то эти тенденции будут усиливаться вплоть до конца следующего года. Например, большой потенциал есть у недавно вышедшего на российский рынок кроссовера Omoda С5. Громкими премьерами года могут стать китайские новинки в премиальном сегменте, в первую очередь седаны и полноразмерные внедорожники. На данный момент существует их острый дефицит на отечественном рынке. Также дефицит есть в подсегменте седанов В- и D-класса, популярных у операторов такси и каршеринга. Если китайским производителям удастся занять эти ниши, они еще больше утвердятся в России. В числе ожидаемых новинок можно назвать Tank (Great Wall Motor), Jetour, Hongqi (FAW), Voyah (Dongfeng). Монополизации отечественного рынка китайскими импортерами в какой-то степени будут препятствовать параллельный импорт и мероприятия по господдержке отечественных производителей. Например, у Evolute и «Москвича» есть хорошие шансы занять свои ниши в первую очередь потому, что на них распространяется субсидия. По программам льготного автокредитования и льготного лизинга скидка очень существенная. По сути, она компенсирует разницу в цене между электромобилем и обычным автомобилем. Однако, учитывая то, что на заводах сейчас собираются копии китайских автомобилей, а собственных моделей пока нет, об импортозамещении в глобальном масштабе пока говорить не приходится. У Lada в следующем году не должно появиться конкурентов в том ценовом сегменте, в котором она представлена. Однако в целом планы АвтоВАЗа на 2023 год кажутся излишне оптимистичными, и можно предположить, что они будут скорректированы. Рустам Назаров, директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг»

Если по итогам текущего года доля поставляемых по схемам параллельного импорта машин может достигнуть доли в 10% от продаж новых машин, то в следующем году она может существенно вырасти, полагают автодилеры. Однако такой вид поставок они призывают рассматривать все же как временное явление. «Доля параллельного импорта будет расти и может дойти до 30%,— прогнозирует Андрей Ольховский, генеральный директор автодилера "Автодом".— Однако в параллельном импорте мы видим много проблем, это решение очень временное и в будущем от него надо отказываться. Оно не решает много важных задач для потребителя, кроме разве что получения самого автомобиля. Тут оказывается малодоступен гарантийный сервис, в большом количестве брендов могут отключаться сервисы связи и мультимедиа. В моем представлении сейчас рынок стал более серым. По параллельному импорту востребованы прежде всего те модели, которые перестали поставляться по официальным каналам. Безусловно, это автомобили премиум- и люкс-сегмента».

Продолжится ли разворот на Восток

Помимо параллельного импорта российский автомобильный рынок в наступающем году ожидает продолжение китайского наступления. Однако и тут не все гладко. С одной стороны, доля продаж авто из КНР в России стремительно растет: например, по данным «Автостата», если еще в начале 2020 года доля этих машин на российском рынке составляла 3%, то по итогам третьего квартала 2022 года подскочила до 26%. «В России набирают популярность такие модели китайских авто, как Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 8 Pro max, Exeed LX, Exeed VX, Haval Dargo, Haval Jolion, FAW Bestune T77, Geely Tugella , Omoda C5,— комментирует Алексей Макаров, директор по развитию автомобильного дилера "Нижегородец".— При этом важно отметить, что спрос на некоторые модели из КНР стимулируется российским государством. Так, например, в программу льготного автокредитования, предоставляемую Министерством промышленности и торговли РФ, включены автомобили стоимостью до 2 млн руб., которые произведены на территории Российской Федерации. С 21 сентября 2022 года участником этой госпрограммы стал городской кроссовер Haval Jolion. Также китайские авто попадают под государственную программу льготного лизинга транспортных средств от Минпромторга. По этой программе автовладельцы могут получить автомобиль в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от его цены. Максимальная скидка по такой программе составляет 500 тыс. руб. на одно транспортное средство».

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Но стоит признать, что пока публично развивает свою деятельность на российском авторынке только ограниченный круг китайских компаний. Большинство же представителей автопрома КНР осторожно относятся к бизнесу в России, опасаясь вторичных американских санкций, а также переживая за свое технологическое сотрудничество с крупными западными автомобильными компаниями. Одновременно продавцы в России отмечают внимание китайцев к премиальному сегменту. «В последнее время многие китайские автопроизводители пошли в премиум-сегмент,— указывает Андрей Ольховский.— Пока только у Geely мы не увидели новой линейки в премиуме, но это, скорее всего, дело времени. Вообще, китайские производители настолько оперативно выпускают новые модели, что нам даже сложно прогнозировать их появление. Но мы, например, ждем на нашем рынке официального присутствия премиального китайского бренда Hongqi».

Ориентир на отечественные проекты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сдерживать приближающееся доминирование китайских автопроизводителей в России в наступающем году будет развитие отечественных проектов на территории России. Прежде всего планирует наращивать производство АвтоВАЗ. Например, по итогам ноября компания отчиталась о рекордном в текущем году результате продаж в 21,7 тыс. авто. Таким образом, по итогам кризисного 2022 года предприятие планирует реализовать около 200 тыс. новых автомобилей. В 2023-м объем продаваемых машин предполагается довести до 500 тыс. единиц. Пока лидерами продаж являются такие модели, как бюджетный седан Lada Granta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legent. Но весной следующего года в Тольятти планируется запуск Vesta нового поколения, кроме того, должна вернуться в строй Lada Largus.

Заставляют говорить о себе и новые российские производственные проекты. Например, в ноябре в столице началась сборка автомобилей возрожденной марки «Москвич», в наступающем году объем выпуска машин здесь планируется вывести на уровень 40 тыс. единиц, часть из которых будет на электрическом ходу. Ранее, в конце сентября, в Липецкой области предприятие «Моторинвест» в сотрудничестве с китайцами начало производство электромобилей под новой маркой Evolute (планируемый объем выпуска в 2023 году — от 10 тыс. до 15 тыс. авто). Направление электрокаров участники рынка называют достаточно перспективным. «Электромобили "Москвич" и Evolute i-JOY с планом выпуска 10 тыс. и 100 тыс. электрокаров в год соответственно вполне могут занять свою нишу,— прогнозирует Денис Мигаль.— Спрос на них будет зависеть от преференций, которые, возможно, получат их владельцы,— нулевой транспортный налог или скидки при покупке». «Уже сейчас мы наблюдаем высокий спрос на электромобили Evolute,— соглашается Алексей Стариков.— На фоне активного развития инфраструктуры и очевидных выгод, а это и субсидия на покупку авто, и бесплатные парковки, бесплатный проезд по платным дорогам, и отсутствие налогов, и существенная экономия на обслуживании и зарядке транспортных средств, водители начали интересоваться данным сегментом. Безусловно, рынок электромобилей в России будет расти и стремительно развиваться».

Георгий Алексеев