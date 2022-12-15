Купюры нового времени

Исходя из трендов предыдущих месяцев, в декабре доля экспортно-импортных расчетов в «недружественных» валютах, которые многие по-прежнему рассматривают как «настоящие», упадет ниже 50%, доля китайского юаня в биржевых торгах валютой вырастет выше одной трети общего объема. Рубль как средство трансграничного платежа преодолел рубеж в треть внешней торговли уже в октябре 2022 года. Происходящее кто-то будет рассматривать как «победу над западной валютой», но на деле это еще и новые, ранее неизвестные в РФ проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Данные о том, что внешнеторговые расчеты России к концу 2022 года уже наполовину осуществляются не в привычной валюте — долларе США и евро,— опубликованы в Обзоре финансовой стабильности Банка России за второй—третий кварталы 2022 года: после закрытия публикации Федеральной таможенной службой и ЦБ данных экспорта-импорта и платежного баланса (по итогам введения санкций, которые, в свою очередь, введены против РФ большей частью развитых стран в результате начала специальной военной операции РФ на Украине) альтернативных источников такого рода данных почти не осталось. В принципе, переход этого рубежа был предсказуем в ЦБ еще в сентябре — по итогам третьего квартала доля валют стран, вводивших против РФ санкции (в правительственных и президентских документах эти страны именуют «недружественными», в документах ЦБ используют в отношении таких валют термин в кавычках — «токсичные»), а именно евро и доллара, уже составляла 53%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главного редактора по экономической политике Дмитрий Бутрин

Заместитель главного редактора по экономической политике Дмитрий Бутрин



За те же три квартала 2022 года доля китайского юаня во внешней торговле выросла с 0,4% до 14%. Юань в силу перехода на эту валюту расчетов по экспорту и импорту с КНР вообще выглядит «победителем номер два» полувынужденного процесса девалютизации экономики РФ, который в целом очень нравится Банку России. Так, ЦБ с удовольствием отмечает, что в ноябре 2022 года пара «юань—рубль» в торгах Московской биржи перевалила за треть — причем «участники рынка не только приобретали юани за рубли, но и перекладывали в них часть средств из долларов США и евро». «Победителем номер один» в процессе оказался российский рубль. Данных за октябрь—ноябрь еще нет, но по итогам трех кварталов 2022 года в рубле осуществлялось чуть менее трети внешнеторговых расчетов; если быть точным, цифра Банка России — 32,4%, из чего следует, что с огромной вероятностью в последнем квартале года рублями из-за границы будет оплачено более трети импорта-экспорта.

Итак, победа на валютном рынке близка как никогда? Если для вас интересен не финансово-экономический результат, а исключительно символические победы, обрадуем: ну не то чтобы близка, но не так далека, как раньше. Конечно, в 2023 году такой динамики вытеснения доллара и евро из расчетов как внутри страны, так и во внешней торговле, наверное, не будет, но доли рубля и юаня в расчетах будут расти, доллара и евро — падать. Хорошо это или плохо именно с экономической точки зрения — на этот вопрос традиционно стоит отвечать вопросом: для кого хорошо? И хорошо, если вы действительно относитесь именно к той категории, которая что-либо выиграет от такого расклада, а не только думаете (на что нужны основания), что вы именно в числе победителей.

Пафос Банка России, занимавшегося упорной дедолларизацией финансовой системы и до 24 февраля 2022 года, и тем более после (напомним, крупнейшей проблемой — и крупнейшим действующим фактором происходящего — является арест в рамках санкций, по оценкам ЦБ, до половины международных активов РФ, размещенных в долларах и евро), понятен: любой центробанк мира даже в странах, где надзорная и эмиссионная деятельность центробанков разделена, подспудно будет тяготеть именно к национальной валюте, на то есть десятки причин, от исторических до вполне меркантильных. Впрочем, ЦБ в том же обзоре показывает, что текущие «победы над долларом» и «успехи юаня» не только «достижение», что бы это ни значило (скажем аккуратно — избавление от запредельных по нынешним меркам рисков внешних расчетов в «токсичной» или, если вы настаиваете, в «настоящей» валюте),— но и набор новых уникальных проблем, с которыми в этом аспекте экономика РФ не сталкивалась.

Часть из проблем преходяща — но серьезна: сверхбыстрая «девалютизация» с частичным замещением рублем и юанем доллара и евро опережает возможности финансовой системы балансировать пассивы и активы в банках. Мало того, текущий избыток рублей на иностранных счетах, которыми можно оплачивать импорт,— это отчасти временное явление: в части юрисдикций рубль почти так же, если не более, «токсичен», как в РФ доллар и евро: это валюта риска, пока существуют санкции и пока идет военная операция на Украине, и от рубля скорее будут избавляться, чем его накапливать. Этот риск-компонент и для Азии, и для Европы, и для постсоветских стран (исключая разве что Белоруссию) никуда не денется — а растущая торговая изоляция РФ не сделает запасы рублей больше. Сейчас этой валюты за пределами России много. Вряд ли так будет постоянно.

Но, в конце концов, есть юань? Сентябрьские опросы ВЦИОМа показывали, что 10% населения РФ считает юань приемлемым средством сбережений, но на деле доля депозитов в юане во всех валютных депозитах в РФ (резко сокращающихся) — 15%. Юаневых инструментов мало, относительно доллара и евро рынок юаня неглубок, юань волатилен, юань лишь частично конвертируем, и «юанизация» внешней торговли является скорее вынужденной историей. При этом юань — это еще относительно «спокойная» валюта, если рассчитывать по некоей комбинации стабильности, доступности расчетной инфраструктурной сети, уровня инфляции в юрисдикции и рисков вторичных санкций при расчетах с РФ. Уже в случае с турецкой лирой — с инфляционными рекордами турецкой экономики — все не так перспективно, а в случае с индийской рупией неконвертируемость — уже большая проблема. И каких только нет валют на свете, но евро, доллар США, фунт, йена, канадский и австралийский доллары — это гораздо более выигрышные по соотношению рисков и перспектив расчетные инструменты. Альтернативы им заведомо дороже и менее эффективны — и переходят на них вынужденно, в том числе когда речь идет о переходе во внешней торговле за рубли. Вас может греть ощущение того, что вы торгуете, сберегаете и тратите в рублях патриотично — и вы знаете, что за патриотизм, «за победу над долларом» платите именно вы, а не кто-то другой.

В более или менее стационарном состоянии, в которое внешняя торговля придет, возможно, в 2023 году, предсказать, каковы будут взаимные веса во внешней торговле, в сбережениях, в расчетах «враждебных», «дружественных» и национальной валют, пока предсказать сложно — скорее всего, оно будет похоже на ситуацию конца 2022 года, но возможны и новые неожиданности: при переходе на новые средства расчетов всегда есть потери и сложности, и тон комментариев ЦБ по этому поводу — скорее озабоченный, чем победный. К тому же не стоит забывать и сугубо «промежуточное» состояние экономики РФ после мартовской заморозки капитального счета, кампании ухода (в основном безвозмездного или с отложенным на неопределенный срок результатом) с рынка РФ множества иностранных компаний, а также ограничений на выплаты дивидендов. Да, в этом состоянии можно находиться долго — годами. Однако нормальным является состояние, в котором реальное соотношение и во внешней торговле, и в сбережениях разных валют определяется естественным путем. И чем более естественным оно будет — тем более проблемными экономически нам будут казаться текущие «победы над долларом» и «победное продвижение рубля и юаня». Возможно, кого-то они удовлетворят духовно, но вряд ли материально — а мы о деньгах.

Дмитрий Бутрин, заместитель главного редактора по экономической политике