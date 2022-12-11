Белый дом: США не побуждают Украину наносить удары по России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по территории России. По его словам, эскалация российско-украинского военного конфликта не входит в интересы США.

«Мы определенно не подталкиваем Украину и не способствуем украинским операциям внутри России»,— заявил господин Кирби в интервью телеканалу ABC News. Он отметил, что помощь США нацелена прежде всего на защиту Украиной своих территорий.

Газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что США больше не просят Украину не наносить удары по российским территориям. По данным газеты, теперь просьбы властей США к официальным лицам Украины ограничиваются призывами не атаковать российских мирных жителей и не ликвидировать конкретных лиц.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киев не будет спрашивать союзников, по каким целям наносить удары.

Подробнее о том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина