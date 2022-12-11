Секретарь СНБО: мы никого не будем спрашивать, куда нам бить врага

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности Киева наносить удары по территории России. По его словам, Украина не может не отвечать на атаки со стороны РФ.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком»,— сказал господин Данилов в эфире НТА (цитата по ТСН).

По информации The Times, США больше не требуют от Украины не наносить удары по России. Как утверждает газета, Вашингтон считает, что Киев сам должен определять, как ему применять «свое оружие». При использовании вооружения, поставленного со стороны США, Вашингтон только требует следовать «международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции» — не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

5 декабря были атакованы военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях с помощью, предположительно, реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж» . По данным Минобороны России, украинские аппараты были сбиты, тем не менее погибли трое военнослужащих, а два самолета получили повреждения.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Леонид Уварчев