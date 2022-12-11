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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 291-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 11 декабря

В Одесской области 1,5 млн человек остаются без света. Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Произошли обстрелы Мелитополя и Донецка. При атаке в Запорожской области погибли два человека, еще 10 пострадали. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:25. В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской обладминистрации сказали, что власти города не призывают жителей по возможности уехать из-за крайне сложной ситуации с электроснабжением. Ранее в департаменте заявили, что восстановление энергосистемы Одессы после очередного повреждения займет гораздо больше времени и может занять два-три месяца. На данный момент исходное сообщение удалено.

11:17. «Укрэнерго» направит более € 400 млн на возобновление и реконструкцию энергообъектов.

10:56. Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели могут получить помощь с переводом текста, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.

10:38. Роман Старовойт: «Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 290-й

10:31. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» впервые проходит в Херсонской области, ее первый почтовый ящик открывается в Геническе, сообщили ТАСС в администрации региона.

10:21. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия увеличивает производство новых мощных вооружений.

10:20. Вопрос о переименовании города Ватутино в Черкасской области Украины, названного в честь советского генерала Николая Ватутина, вынесут на рассмотрение на сессии горсовета 22 декабря, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

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