В Одессе без света остаются 300 тыс. человек

Глава одесской администрации Максим Марченко сообщил о восстановлении электроснабжения для большей части жителей города. По его словам, если 10 декабря в результате обстрелов без света остались 1,5 млн человек, то сегодня, 11 декабря, электричества не было у 300 тыс. человек. Об этом господин Марченко рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

10 декабря власти Одесской области сообщили о нанесении удара по критической инфраструктуре города. В результате ударов без света остались 1,5 млн человек. После этого появились сообщения, призывающих жителей области уехать. Однако позднее сообщения о призывах к эвакуации опровергли. По предварительным оценкам, на полное восстановление энергоснабжения уйдет два-три месяца. Россия наносит удары по объектам энергетики на Украине с октября, однако в последних сводках Минобороны об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области не сообщалось.

Подробнее о том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина