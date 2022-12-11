Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Одессе без света остаются 300 тыс. человек

Глава одесской администрации Максим Марченко сообщил о восстановлении электроснабжения для большей части жителей города. По его словам, если 10 декабря в результате обстрелов без света остались 1,5 млн человек, то сегодня, 11 декабря, электричества не было у 300 тыс. человек. Об этом господин Марченко рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

10 декабря власти Одесской области сообщили о нанесении удара по критической инфраструктуре города. В результате ударов без света остались 1,5 млн человек. После этого появились сообщения, призывающих жителей области уехать. Однако позднее сообщения о призывах к эвакуации опровергли. По предварительным оценкам, на полное восстановление энергоснабжения уйдет два-три месяца. Россия наносит удары по объектам энергетики на Украине с октября, однако в последних сводках Минобороны об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области не сообщалось.

Подробнее о том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...