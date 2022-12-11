Власти Одессы опровергли сообщения о призывах к эвакуации

Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской обладминистрации заявил, что никто из представителей властей региона не призывал жителей к эвакуации из региона. Ранее из-за удара по городу ночью 10 декабря в области без света остались более 1,5 млн человек. Власти также сообщили, что трейдеры не собираются приостанавливать вывоз зерна из порта Одессы в рамках зерновой сделки.

«Внимание! Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал»,— сказано в сообщении на странице департамента в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Там назвали заявления об эвакуации «свободной интерпретацией» сообщения департамента о ситуации с энергоснабжением в Одесской области.

Также министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил Reuters, что зернотрейдеры не собираются отказываться от вывоза зерна через порт Одессы из-за ударов по области и проблем с электроснабжением.

«Проблемы есть, но никто из трейдеров не говорит о какой-либо приостановке поставок. Порты используют альтернативные источники энергии»,— сказал господин Сольский Reuters.

Власти Одесской области сообщали об ударе по критической инфраструктуре ночью 10 декабря. Без света остались более 1,5 млн человек. По оценкам властей, на полное восстановление энергосистемы в регионе уйдет два-три месяца. «Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать»,— сообщала одесская обладминистрация в соцсетях.

Россия с 10 октября наносит массированые удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за разрушений во многих регионах страны, в том числе в Киеве, происходят веерные отключения электричества. В конце ноября в «Укрэнерго» сообщали, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. При этом в последних сводках Минобороны России информации об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области не было.

О том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко