В Одесской области 1,5 млн человек остаются без света, жителей призывают уехать

Больше 1,5 млн человек отключены от энергоснабжения в Одесской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Местные власти призвали жителей покинуть регион, так как восстановление займет два–три месяца.

«После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более чем 1,5 млн человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура — и настолько, насколько есть возможность поставки электричества»,— сказал господин Зеленский в видеообращении (текст опубликован на сайте главы государства).

По словам президента, энергосистема Украины, «мягко говоря, очень далека от нормального состояния», а ее восстановление «дается очень тяжело». Графики отключений действуют во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

ДТЭК сообщила в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что Одесская область практически полностью отключена от энергоснабжения. Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности одесской администрации не исключает, что на восстановление потребуется до трех месяцев. «Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения. Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать»,— говорится в сообщении властей.

Одесса сообщала, что ночью 10 декабря по объектам энергетики были нанесены удары дронами. В Минобороны РФ в сводке за 10 декабря не упоминаются удары по Одесской области или по энергетической инфраструктуре Украины. Россия наносит удары по объектам энергетики на Украине с октября. После этого в стране начались перебои с электроснабжением.

Леонид Уварчев