Портфели набили юанями

Банки заметили рост интереса россиян ко вкладам в юанях — с начала года портфель в китайской валюте у некоторых финансовых организаций вырос на сотни процентов, пишет издание РБК со ссылкой на данные участников рынка. Так, в Московском кредитном банке число таких вкладчиков с конца марта увеличилось почти в шесть раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем доля депозитов в юанях пока незначительна, например, в ВТБ в общем объеме валютных вкладов они занимают меньше 7%. В Тинькофф-банке китайская валюта заняла в депозитном портфеле меньше 1%. В ближайшее время такие вклады будут оставаться надежным инструментом, отметил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский:

«Спрос растет. На этот инструмент смотрят благожелательно, потому что ставки стали более или менее привлекательными, и ликвидность сейчас у юаня хорошая. Риски в финансовой логистике здесь ниже, чем в долларе, совершенно точно. Постепенно складывается такое мнение, что пик укрепления американской валюты пройден, то есть ее индекс будет падать, и это отразится на всем рынке Forex.

В России есть два типа активов, которые связаны с китайским рынком. Первый тип — это юаневые облигации. Я надеюсь, что, может быть, даже федеральный долг в юанях у нас появится. И второе, что у нас возникло на рынке, кстати, довольно своевременно, — это акции, которые торгуются на Гонконгской бирже. Это не юаневый инструмент, но это инструмент, который связан с китайским рынком. А для ценных бумаг не имеет значения, в чем они номинированы. Они отражают состояние компании. И гонконгский индекс показал одну из лучших динамик в последние недели.

Диверсификация по отношению к рублю сейчас особенно нужна, потому что он будет слабеть. Между тем проблем с самим юанем возникнуть не должно.

Если посмотреть, например, аналитику Wealth Fargo, то в Китае на следующий год прогнозируется рост в 4,9%. Это очень хорошая динамика на фоне того, что Америка может оказаться около нуля, а в Евросоюзе ожидают спад. Так что Китай — наилучшая перспектива. Коронавирусные ограничения там снимаются, страна будет расширять сферу использования своей валюты. И я считаю, что это будет фактором ее укрепления. Поэтому любые долговые инструменты в юанях очень перспективны».

При этом некоторые финансовые аналитики отмечают, что вложения в китайской валюте могут быть рискованным шагом. Так, с начала года по конец ноября по отношению к доллару курс юаня снизился на 12%. И это не предел, подчеркнул главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«Спрос возникает скорее не от хорошей жизни, а от отсутствия выбора, потому что за валютные счета не просто перестали платить проценты, но и начали брать комиссии. Возможно, наличности народ наелся и больше покупать ее не хочет. Так что люди ищут хоть какие-то инструменты в иностранной валюте, которые могли бы приносить адекватную доходность с разумным уровнем риска. Вот им предложили только эти юаневые облигации.

По сравнению с выходящими сейчас на рынок замещающими облигациями это гораздо менее привлекательный и интересный инструмент. Если мы уберем инфраструктурный риск, то по большому счету глобальные рынки объединены, и все те риски, которые будут характерны для инструментов в токсичных валютах, могут реализоваться в случае бумаг с юанем.

Есть еще один дополнительный непозитивный фактор — экономика КНР вошла в рецессию. Не просто, скажем, опережающие индикаторы, но и оперативная статистика по экономике страны, розничной торговле, экспорту, совершенно четко указывает, что дела в китайской экономике не просто плохи. Возможно, речь идет именно о небольших, но темпах спада. То есть картина может ухудшиться.

В результате юань может подешеветь. И, похоже, заготовленного плана для действий в этой ситуации нет».

Доля биржевых торгов юанем в ноябре выросла до 33%, заявили в Центробанке. С начала 2022 года россияне приобрели юаней на 140 млрд руб. Для сравнения: долларов и евро физлица купили на 230 млрд руб.

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Анна Маргулис