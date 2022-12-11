Инвестиции подросли

Центробанк объяснил рост инвестиций в России вопреки санкциям. В числе основных причин ЦБ назвал курс на импортозамещение и изменение технологических процессов, говорится в докладе регулятора. Как он пишет со ссылкой на данные Росстата, за первые девять месяцев 2022-го инвестиционная активность в России выросла почти на 6% год к году, а по итогам третьего квартала — более чем на 3%. В следующем году ее планируют увеличить 26% компаний, показал опрос Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Насколько реалистичен этот прогноз? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает его слишком оптимистичным: «Все-таки цифры ЦБ получены по результатам социологических опросов. Допустим, бизнес спрашивают: "Вы как с инвестиционной активностью?" При этом власти постоянно напоминают, что неплохо было бы дальше вкладываться в развитие. Естественно, будешь отвечать, что все нормально.

Насколько нетипична ситуация, когда даже рост инвестиционной активности наблюдается? Кризис тоже нетипичный. Он не циклический, не структурный, а вызванный внешними шоками. Когда так оцениваешь, то понимаешь, что ничего сверхъестественного тут на самом деле нет.

Что касается факторов, влияющих на инвестиционный климат, необходимость импортозамещения, изменение технологических процессов сыграли свою роль. Господдержка тоже помогла, например, в жилищном строительстве. По объему введенного жилья по итогам января-октября рост почти на 25%. Не очень понятна формулировка "необходимость изменения хозяйственных связей привела к тому, что у нас выросла инвестиционная активность". По-моему, она не совсем корректная.

Главные компании, которые определяли динамику инвестиций в основной капитал, это крупный бизнес — газовая, нефтяная отрасли, дорожники, металлургия, угольщики. Мы знаем, какие там проблемы. Где-то они только начинают нарастать в свете последних санкционных решений. В условиях, когда спрос падает или его ограничивают, наращивать инвестиции в основной капитал, развивать производство никто не будет».

В лучшем случае российские компании в 2023 году смогут сохранить прежний объем инвестиций, полагает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков: «Динамика увеличения инвестиционной активности существенно снижается от квартала к кварталу. За первые три месяца — 12,8% роста, за второй квартал — 4,1%, за третий — 3,1%. Было бы здорово, если бы мы сохранили ее уровень.

Главную роль здесь играет поддержка государства. Совершенно четко отражено, что один из основных факторов увеличения инвестиционной активности — доведение до 100-процентной готовности тех инвестпроектов, которые были в процессе производства. В основном это высокотехнологичные кейсы. С поставкой высокотехнологичного оборудования в страну серьезные проблемы, поэтому именно помощь государства будет являться для таких отраслей определяющей.

Динамика может оказаться самой негативной у компаний, ориентированных на изготовление продукции, которая ранее имела отношение к внешнеэкономической деятельности. Это продукты переработки нефтегазового сектора, химическая и металлургическая продукция. С их сбытом есть проблемы.

С инвестициями будет сложно у тех компаний, которые видят проседание внутреннего спроса.

Это небольшие, может быть, производства, связанные с оказанием услуг, организации в строительной сфере. Более комфортно себя будет чувствовать сельскохозяйственная отрасль, пищевая и небольшие предприятия, которые работают в сегменте малого и среднего бизнеса».

В сентябрьском базовом прогнозе Минэкономразвития было сказано, что по итогам этого года инвестиции в основной капитал снизятся на 2%. В 2023-м, как предположили в министерстве, они упадут еще на 1% и только в 2024 году вернутся к росту.

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Елизавета Скобцова