Хоть экономика не расти

Спад российской экономики в следующем году будет рекордным со времен мирового финансового кризиса, уверены экономисты Альфа-банка. По их подсчетам, в 2023-м ВВП страны может снизиться сразу на 6,5%. В 2009 году показатель падал почти на 8%. При этом Россию ждет сокращение потребительского спроса и отток частного капитала. Инфляция к концу следующего года разгонится до 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Такой же рост цен на товары прогнозировал и Центробанк. Однако ожидания регулятора относительно падения экономики гораздо позитивнее — всего 2,5% год к году. В реальности же многое указывает на вероятность негативного сценария, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова:

«Сокращается численность населения, и у нас наметился миграционный отток. Это означает, что горизонты следующего года для потребительских рынков небезоблачны. Я думаю, пока рационально рассчитывать на их дополнительное сжатие. Мы смотрим на инвестиции — это вторая важная компонента — около 13% компаний у нас были с иностранной или со смешанной собственностью.

И совершенно очевидно, что это те организации, которые могут существенно пересмотреть инвестиционные планы из-за смены владельцев. В этом смысле в следующем году инвестиционная активность может сократиться. Третий важный фактор — экспортные риски, поскольку рынок в моменте обращает внимание на потолок цен на нефть, "Газпром" рапортует о том, что снижаются объемы экспорта. Поэтому все эти направления рисков суммируются. Сейчас лучше осторожнее подходить к прогнозам».

В Райффайзенбанке тоже не разделяют оптимизма регулятора. По прогнозам аналитиков кредитной организации, в 2023 году ВВП снизится на 4%. При средних темпах роста экономики на 1% в год это значит, что показатель может вернуться к значениям трех-, четырехлетней давности. Впрочем, население не сразу ощутит этот спад, говорит главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов:

«В следующем году могут как минимум происходить какие-то оптимизации, кадровые перестановки, падение реальных заработных плат.

У нас много отраслей, которые вносят существенный вклад в цифры по ВВП в целом, но на жизни граждан не отражаются одномоментно. Достаточно сравнить динамики доходов населения и валового внутреннего продукта. В последние годы при росте ВВП у нас наблюдалось снижение реальных располагаемых доходов или, во всяком случае, их неустойчивый рост. Есть, например, нефтегазовая промышленность, которая значительно влияет на цифры по ВВП, но ее эффект на население очень опосредован и зависит от многих факторов».

В Международном валютном фонде же считают, что российская экономика в 2023 году упадет на 2,3%. Собеседники “Ъ FM” допускают, что снижение ВВП произойдет по такому сценарию, но предупреждают, что после этого показатель может так и не вырасти. Не исключено, что Россию будет ждать затяжная рецессия из-за нехватки современных технологий.

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Иван Хорушевский