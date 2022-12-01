Сурово, доходно, медленно

Рейтинговое агентство АКРА опубликовало данные собственного прогноза макропоказателей РФ на 2023–2024 годы. Основные отличия от официальных прогнозов: ожидается продолжение спада промышленного производства, более дешевый рубль при чуть более высокой инфляции, очень низкая безработица и более высокие кредитные ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прогноз АКРА — первая публикация негосударственного среднесрочного прогноза, количество которых в целом в этом году будет, видимо, ощутимо меньше, чем в прошлые, кроме этого, аналитики АКРА традиционно несколько более жестки и свободны в предположениях в сравнении с аналитиками Банка России и Минэкономики: для репутации рейтингового агентства любой «недоучет» рисков проблемнее, чем для госструктур, хотя в условиях ухода с рынка РФ основных международных рейтинговых агентств этот фактор уже менее весом.

АКРА при моделировании макропоказателей 2022–2024 годов исходит из более высокой цены нефти как базового энергоносителя и экспортного товара РФ, чем бюджетные проектировки — $82 за баррель в 2022 году, $77 в 2023-м и $75 в 2024-м, что соответствует предположению об очень низком росте мирового ВВП в следующие два года: 1,1% в 2023 году и 2,5% в 2024-м при почти катастрофической динамике ВВП Китая в 2023 году — 2,1% годовых (с «отскоком» всего в 4,4% в 2024-м) — но без вхождения экономик ЕС и США в долгосрочную рецессию.

Это основной тезис прогноза АКРА, который в итоге отличает его от близких по смыслу прогнозов Банка России и Минэкономики: внешний рынок не будет на прогнозном горизонте драйвером роста экономики РФ, мировой инфляционный фон в силу этого ожидается более высоким.

К тому же озвучиваемая ЦБ идея допущения более высокой, чем в таргете ЦБ, инфляции в 2023–2024 годах в прогнозе предполагается реализованной — в конце 2022 года инфляция ожидается на уровне 12,5%, в конце 2023-го — 6,9% годовых, 2024 год закончится, по предположению АКРА, с инфляцией в 5% годовых.

Исходя из этих допущений в АКРА ждут, что ВВП 2022 года снизится на 4% (значимо ниже ожиданий госструктур РФ, но не Банка России), в 2023-м падение замедлится до 2,8%, а восстановление 2024 года будет слабым — 1,3% год к году. Тезис об относительно низком спаде инвестиций в АКРА склонны разделять, оценивая его, впрочем, также жестче госпрогнозов — в 2% в 2022 году и 1,9% в 2023-м. Спад годового промпроизводства считается вероятным на уровне 3,8% в 2022 году и 2% в 2023 году к 2021-му: это весьма пессимистичная оценка. В целом АКРА, комментируя эти прогнозы, предполагает, что восстановление экономики будет происходить через создание новых производств или модернизацию/обновление основных фондов, но не в результате изменения баланса загруженности существующих — что дольше по времени и ставит под сомнение быструю «перестройку» структуры экономики в течение одного-двух лет. Отметим, что предпосылки «короткого» (на два года) прогноза АКРА не исключают низкого роста ВВП и промпроизводства и после 2025 года.

Еще одно расчетное предположение АКРА — увеличение бюджетного дефицита РФ с 1,5% в 2022 году до 2,8% в 2023-м и 2% в 2024-м: его аналитики агентства называют «умеренно консервативным».

Доходность госдолга АКРА ожидает в районе 8% годовых в следующие два года. Агентство также предполагает несколько большее, чем ЦБ и Минэкономики, ослабление рубля к доллару и евро и более высокие ставки по кредитам в экономике. Наконец, АКРА обращает внимание на предполагаемое сокращение численности рабочей силы в РФ, складывающееся из демографических трендов (минус 0,8–1,1% в 2024 году к 2021-му) и совокупности околовоенных факторов (рост смертности и травматизма, сокращение гражданской занятости, эмиграция, в сумме минус 0,2–1%). В консервативном сценарии это дает сокращение рабочей силы на 2,1%, в оптимистичном (в том числе за счет притока миграции, плюс 1,2%) — минимальный рост (0,2%). Для оставшихся живыми и здоровыми на работе и в России происходящее, как предполагается, обернется ростом реальных зарплат при сверхнизкой безработице — 3,8% в 2023 году и 3,7% в 2024-м. Впрочем, в самом прогнозе АКРА реальные располагаемые доходы в РФ вырастут лишь в 2024 году на 1%.

Дмитрий Бутрин