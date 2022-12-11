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Коммерсантъ FM
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Полиция в Париже применила слезоточивый газ против болельщиков Марокко, начала задержания

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже после выхода команды в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против них. Об этом сообщили местные СМИ.

Как пишет Le Figaro, вечером 10 декабря после матча между Марокко и Португалией футбольные болельщики начали собираться на Елисейских полях. Там они скандировали лозунги и жгли пиротехнику. В результате произошли столкновения фанатов с полицией.

Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона болельщиков. По информации BFMTV, полиция задержала 42 человека, всего в тот момент на Елисейских полях находилось около 20 тыс. человек. О пострадавших не сообщается.

Накануне сборная Марокко победила в матче с командой Португалии со счетом 1:0. Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В следующем матче 1/4 финала Франция обыграла Англию со счетом 2:1.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду ушел со слезами».

Олеся Павленко

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