Марокко обыграло Португалию и вышло в полуфинал ЧМ в Катаре

В третьем матче 1/4 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре команда Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в полуфинал. Четвертый матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится сегодня, 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными Марокко и Португалии

Фото: Carl Recine, Reuters Матч между сборными Марокко и Португалии

Фото: Carl Recine, Reuters

Игра Марокко и Португалии состоялась на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Гол забил Эн-Несири (42). Криштиану Роналду в стартовый состав матча 1/4 финала включен не был. На поле он появился на 51-й минуте матча.

Ранее в полуфинал вышли сборные Хорватии (обыграла Бразилию по пенальти) и Аргентины (обыграла Нидерланды также по пенальти).

Обладатель кубка определится 18 декабря.