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Криштиану Роналду ушел со слезами

Сборная Марокко обыграла португальцев в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Марокко преподнесла еще одну громкую сенсацию на чемпионате мира по футболу. После того как она выбила в 1/8 финала испанцев, ей удалось отправить домой и португальцев. Марокканцы повели в счете благодаря голу Юссефа Эн-Несири, а затем они благополучно удержали победный результат — 1:0. Теперь их ждет полуфинал. Ранее ни одна африканская сборная не добиралась до столь высокой стадии на чемпионатах мира.

Матч между сборными Португалии и Марокко

Матч между сборными Португалии и Марокко

Фото: Alessandra Tarantino, AP

Матч между сборными Португалии и Марокко

Фото: Alessandra Tarantino, AP

Сборная Марокко получила массу комплиментов за выступление на чемпионате мира, но практически все специалисты сходились во мнении, что португальцев в четвертьфинале ей не одолеть. Она пропустила всего один гол на групповом этапе, причем не от хорватов или бельгийцев, а в игре с канадцами, да и тот забил себе защитник Найеф Агерд. А испанцы в 1/8 финала не смогли ни разу поразить марокканские ворота даже в серии пенальти. И все-таки превалировала точка зрения, что «атласские львы» достигли своего максимума на турнире. Во-первых, они потратили очень много сил в первом раунде play-off и к тому же потеряли двух ведущих футболистов оборонительной линии — упоминавшегося Агерда, а также Нуссаира Мазрауи. Главным же аргументом против симпатичной команды Валида Реграги было то, что ей противостоял соперник, который просто раздавил в 1/8 финала весьма уважаемую сборную Швейцарии, вкатив ей шесть мячей, и выглядел как реальный претендент на чемпионский титул.

Ну разве что возвращение в стартовый состав португальцев Криштиану Роналду могло сыграть на руку марокканцам. Уже отмечалось, что он на этом чемпионате мира скорее мешал команде реализовать ее огромный потенциал, нежели помогал.

И как только наставник португальцев Фернанду Сантуш принял сложное решение посадить суперзвезду на скамейку запасных, остальные звезды сразу раскрепостились и начали фестивалить. В итоге Роналду опять остался на «банке», и функции ударного форварда вновь были возложены на 21-летнего Гонсалу Рамуша, который отметился хет-триком в матче со швейцарцами.

Вполне естественно, что марокканцы хотели заманить в испанскую ловушку и португальцев. Закрылись и предложили противнику попробовать вскрыть этот сейф. И подопечные Сантуша смотрелись ничуть не лучше испанцев, которые только и делали, что бесконечно гоняли мяч вдоль и поперек. Жуан Феликс в дебюте нанес удар головой, размяв голкипера сборной Марокко Яссина Буну, однако момент возник со стандартного положения, а отнюдь не с игры. Игра у португальцев сводилась к владению мячом ради владения. Только по истечении получаса снова появилась возможность пробить у Феликса после подбора у чужой штрафной площади, да еще рикошет дезориентировал Буну, но марокканцам повезло.

Тем временем пока сборная Португалии вспоминала, как она рвала швейцарцев, «атласские львы» совершили несколько набегов на ворота Диогу Кошты. И, кстати, Селим Амалла вполне мог открыть счет, когда замыкал прострел Софьяна Буфаля слева. Потом и сам Буфаль проверил Кошту дальним ударом. Кроме того, мощный нападающий Юссеф Эн-Несири постоянно оказывал давление на центральных защитников, и вот именно он смял хваленого Рубена Диаша на 42-й минуте матча. Яхья Аттийят-алла навесил в штрафную, и Эн-Несири в высоченном прыжке переправил мяч в сетку. Не только Диаш, но и Кошта проиграл эту воздушную схватку форварду испанской «Севильи».

Португальцы испытали легкий шок от такого развития событий. Ведь все называли их фаворитами и чуть ли не заранее «вывели» в полуфинал.

Когда клюнул жареный петух, они все-таки завелись и концовку первого тайма провели достаточно энергично. Бруну Фернандеш даже угодил в перекладину, неожиданно зарядив с правого фланга, откуда обычно подают, а не бьют. Он же попытался еще спровоцировать арбитра на назначение пенальти, но аргентинец Факундо Тельо не пошел на поводу у полузащитника «Манчестер Юнайтед». Так что к перерыву сборная Португалии сенсационно уступала 0:1.

Более того, в начале второго тайма марокканцы едва не увеличили разницу со стандарта. Уже Коште повезло, что мяч вынырнул из скопления игроков прямо на него.

Этот эпизод послужил сигналом для Сантуша, что нужно срочно вносить кадровые коррективы, и на поле вышел Роналду вместе с Жуаном Канселу.

А вот у Реграги выбыл из строя капитан и оплот обороны Ромен Саисс, который еще матч с испанцами заканчивал практически на одной ноге.

Португальцы полезли вперед, и у Рамуша был шанс почти зеркально ответить на гол Эн-Несири. И хотя бил он вообще без сопротивления, в створ не попал. Видимо, что называется, все патроны нападающий «Бенфики» расстрелял в 1/8 финала. Да и в целом команда Сантуша, такое впечатление, все голы забила швейцарцам и на марокканцев уже ничего не оставила. Даже Фернандеш промазал с убойной позиции и в каком-то отчаянии схватился за голову, потому что при всем преимуществе португальской сборной подобных моментов у нее было мало.

Лионель Месси и его сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по пенальти победили команду Нидерландов

Подопечные Реграги сохраняли стройность защитных порядков, несмотря на травмы, усталость и постоянные атаки соперника. А когда Феликс с передачи Роналду пальнул в направлении дальней «девятки», партнеров выручил блестящий Буну. Отразил он и удар самого Роналду, который, впрочем, кардинально эту игру не изменил. На третьей из восьми добавленных минут у марокканцев на вторую желтую карточку нарвался Валид Шеддира, и португальцы чуть было не использовали численное преимущество. Рафаэл Леан, казалось, отдал удобную передачу прибежавшему к чужим воротам Пепе, но 39-летний центральный защитник умудрился промахнуться, притом что находился во вратарской площади.

Сборная Португалии проиграла 0:1 и вылетела из турнира.

37-летний Роналду, для которого это был, судя по всему, последний чемпионат мира, даже расплакался по пути в раздевалку.

Ну а марокканцы продолжают творить историю. Они стали первыми представителями африканского континента, которым удалось добраться до полуфинала мирового первенства. И кто знает, на что еще способна эта дерзкая и очень организованная команда.

Александр Ильин

Фотогалерея

Яркие моменты ЧМ-2022

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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