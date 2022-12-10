Криштиану Роналду ушел со слезами

Сборная Марокко преподнесла еще одну громкую сенсацию на чемпионате мира по футболу. После того как она выбила в 1/8 финала испанцев, ей удалось отправить домой и португальцев. Марокканцы повели в счете благодаря голу Юссефа Эн-Несири, а затем они благополучно удержали победный результат — 1:0. Теперь их ждет полуфинал. Ранее ни одна африканская сборная не добиралась до столь высокой стадии на чемпионатах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными Португалии и Марокко

Фото: Alessandra Tarantino, AP Матч между сборными Португалии и Марокко

Фото: Alessandra Tarantino, AP

Сборная Марокко получила массу комплиментов за выступление на чемпионате мира, но практически все специалисты сходились во мнении, что португальцев в четвертьфинале ей не одолеть. Она пропустила всего один гол на групповом этапе, причем не от хорватов или бельгийцев, а в игре с канадцами, да и тот забил себе защитник Найеф Агерд. А испанцы в 1/8 финала не смогли ни разу поразить марокканские ворота даже в серии пенальти. И все-таки превалировала точка зрения, что «атласские львы» достигли своего максимума на турнире. Во-первых, они потратили очень много сил в первом раунде play-off и к тому же потеряли двух ведущих футболистов оборонительной линии — упоминавшегося Агерда, а также Нуссаира Мазрауи. Главным же аргументом против симпатичной команды Валида Реграги было то, что ей противостоял соперник, который просто раздавил в 1/8 финала весьма уважаемую сборную Швейцарии, вкатив ей шесть мячей, и выглядел как реальный претендент на чемпионский титул.

Ну разве что возвращение в стартовый состав португальцев Криштиану Роналду могло сыграть на руку марокканцам. Уже отмечалось, что он на этом чемпионате мира скорее мешал команде реализовать ее огромный потенциал, нежели помогал.

И как только наставник португальцев Фернанду Сантуш принял сложное решение посадить суперзвезду на скамейку запасных, остальные звезды сразу раскрепостились и начали фестивалить. В итоге Роналду опять остался на «банке», и функции ударного форварда вновь были возложены на 21-летнего Гонсалу Рамуша, который отметился хет-триком в матче со швейцарцами.

Вполне естественно, что марокканцы хотели заманить в испанскую ловушку и португальцев. Закрылись и предложили противнику попробовать вскрыть этот сейф. И подопечные Сантуша смотрелись ничуть не лучше испанцев, которые только и делали, что бесконечно гоняли мяч вдоль и поперек. Жуан Феликс в дебюте нанес удар головой, размяв голкипера сборной Марокко Яссина Буну, однако момент возник со стандартного положения, а отнюдь не с игры. Игра у португальцев сводилась к владению мячом ради владения. Только по истечении получаса снова появилась возможность пробить у Феликса после подбора у чужой штрафной площади, да еще рикошет дезориентировал Буну, но марокканцам повезло.

Тем временем пока сборная Португалии вспоминала, как она рвала швейцарцев, «атласские львы» совершили несколько набегов на ворота Диогу Кошты. И, кстати, Селим Амалла вполне мог открыть счет, когда замыкал прострел Софьяна Буфаля слева. Потом и сам Буфаль проверил Кошту дальним ударом. Кроме того, мощный нападающий Юссеф Эн-Несири постоянно оказывал давление на центральных защитников, и вот именно он смял хваленого Рубена Диаша на 42-й минуте матча. Яхья Аттийят-алла навесил в штрафную, и Эн-Несири в высоченном прыжке переправил мяч в сетку. Не только Диаш, но и Кошта проиграл эту воздушную схватку форварду испанской «Севильи».

Португальцы испытали легкий шок от такого развития событий. Ведь все называли их фаворитами и чуть ли не заранее «вывели» в полуфинал.

Когда клюнул жареный петух, они все-таки завелись и концовку первого тайма провели достаточно энергично. Бруну Фернандеш даже угодил в перекладину, неожиданно зарядив с правого фланга, откуда обычно подают, а не бьют. Он же попытался еще спровоцировать арбитра на назначение пенальти, но аргентинец Факундо Тельо не пошел на поводу у полузащитника «Манчестер Юнайтед». Так что к перерыву сборная Португалии сенсационно уступала 0:1.

Более того, в начале второго тайма марокканцы едва не увеличили разницу со стандарта. Уже Коште повезло, что мяч вынырнул из скопления игроков прямо на него.

Этот эпизод послужил сигналом для Сантуша, что нужно срочно вносить кадровые коррективы, и на поле вышел Роналду вместе с Жуаном Канселу.

А вот у Реграги выбыл из строя капитан и оплот обороны Ромен Саисс, который еще матч с испанцами заканчивал практически на одной ноге.

Португальцы полезли вперед, и у Рамуша был шанс почти зеркально ответить на гол Эн-Несири. И хотя бил он вообще без сопротивления, в створ не попал. Видимо, что называется, все патроны нападающий «Бенфики» расстрелял в 1/8 финала. Да и в целом команда Сантуша, такое впечатление, все голы забила швейцарцам и на марокканцев уже ничего не оставила. Даже Фернандеш промазал с убойной позиции и в каком-то отчаянии схватился за голову, потому что при всем преимуществе португальской сборной подобных моментов у нее было мало.

Подопечные Реграги сохраняли стройность защитных порядков, несмотря на травмы, усталость и постоянные атаки соперника. А когда Феликс с передачи Роналду пальнул в направлении дальней «девятки», партнеров выручил блестящий Буну. Отразил он и удар самого Роналду, который, впрочем, кардинально эту игру не изменил. На третьей из восьми добавленных минут у марокканцев на вторую желтую карточку нарвался Валид Шеддира, и португальцы чуть было не использовали численное преимущество. Рафаэл Леан, казалось, отдал удобную передачу прибежавшему к чужим воротам Пепе, но 39-летний центральный защитник умудрился промахнуться, притом что находился во вратарской площади.

Сборная Португалии проиграла 0:1 и вылетела из турнира.

37-летний Роналду, для которого это был, судя по всему, последний чемпионат мира, даже расплакался по пути в раздевалку.

Ну а марокканцы продолжают творить историю. Они стали первыми представителями африканского континента, которым удалось добраться до полуфинала мирового первенства. И кто знает, на что еще способна эта дерзкая и очень организованная команда.

Александр Ильин