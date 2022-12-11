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Франция обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Франции обыграла команду Англии в в 1/4 финала чемпионата миру по футболу в Катаре. Матч завершился со счетом 2:1.

Матч между сборными Англии и Франции

Матч между сборными Англии и Франции

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Матч между сборными Англии и Франции

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Голы забили: Орельен Чуамени (17), Оливье Жиру (78) — Гарри Кейн (54, с пенальти). Кейн не реализовал второй пенальти в ворота Франции на 84-й минуте матча.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая в 1/4 финала обыграла португальскую сборную со счетом 1:0. Встреча состоится 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Еще один матч полуфинала чемпионата, между Аргентиной и Хорватией, состоится 13 декабря в 22:00.

О матче Франция--Англия — в материале «Ъ» «Чемпионы победили чужим промахом».

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