Над Симферополем сработала система ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Симферополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В своем Telegram-канале он призвал жителей сохранять спокойствие.

«Все службы работают в штатном режиме»,— также сообщил господин Аксенов без подробностей.

Власти регулярно сообщают о сбитых силами ПВО в Крыму и Севастополе беспилотниках. 23 ноября сообщалось, что средства ПВО сбили пять беспилотников рядом с Севастополем и в районе газоконденсатных месторождений в Черном море. 22 сентября силами ПВО были сбиты беспилотники ВСУ в трех районах Крыма.

В Кремле 8 декабря признали наличие рисков для безопасности Крыма из-за диверсий и беспилотников.

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Мария Федотова