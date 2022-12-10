Что происходит после ввода войск России на Украину. День 290-й

Все абоненты в Одессе отключены от электроэнергии. Банки в Херсонской области досрочно начали обмен гривны на рубли. США больше не требуют от Украины не наносить удары по России, сообщили источники The Times. По данным Politico, BBC CША предложили передать Украине беспилотники, Пентагон еще не принял решения. Небензя пообещал США «правовые последствия» за помощь Украине в наведении оружия. Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и НАТО. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:43. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создаст рабочую группу для межведомственного взаимодействия по актуальным вопросам, связанным со специальной военной операцией, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

12:42. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал газовый хаб «главным итогом визита в Турцию» — «Газпром».

12:26. Все абоненты в Одессе отключены от электроэнергии, лишь на объекты критической инфраструктуры подается электричество, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.

12:25. Россия отмечает прагматичную линию правительства Грузии, несмотря на провокационные призывы к Тбилиси извне, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

12:03. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.областях Украины.

Ранее воздушная тревога была объявлена также в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

12:03. Россия и Грузия работают над расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

12:01. В Германии на складах нет свободных систем Patriot, которые можно было бы передать Украине, заявил госминистр в МИД страны Тобиас Линднер.

10:55. Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

10:54. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, несколько тысяч потребителей остались без света, сообщили в Одесском горсовете.

10:54. Проект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах внесен в правительство, его могут принять в этом году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

10:54. Турция подтверждает готовность оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта на Украине.

10:53. Служба безопасности Украины проводит обыски в 14 храмах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области, сообщила пресс-служба областного управления СБУ.

10:53. Российские банки на территории Херсонской области досрочно начали обмен наличной украинской гривны на рубли, сообщил управляющий отделением Центрального банка России по региону Андрей Перетокин.

10:52. По данным Politico, Пентагон не принял решение о передаче беспилотников Reaper Киеву.

10:52. В МИД РФ рассказали о призывах Киева и Запада к Грузии открыть второй фронт против России.

10:52. Гендиректор МАГАТЭ надеется, что вокруг Запорожской АЭС скоро появится зона безопасности.

10:52. Премьер Латвии считает, что в ЕС больше всех пострадала от санкций против РФ Балтия.

10:51. Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады.

10:51. Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и НАТО.

10:50. Василий Небензя на заседании также пообещал США «правовые последствия» за помощь Украине в наведении оружия.

10:50. Прошло заседание Совбеза ООН о поставках оружия Украине, созванное по инициативе РФ. Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны, которые направляют оружие в зону российско-украинского конфликта, контролировать поставки. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что ситуация вышла из-под контроля.

10:49. Посольство РФ назвало новые санкции США попыткой очернения неугодных.

10:49. США больше не требуют от Украины не наносить удары по России, сообщили источники The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.