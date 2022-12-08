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Коммерсантъ FM
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В Кремле признали риски для безопасности Крыма из-за диверсий и беспилотников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что риски для безопасности Крыма и Севастополя остаются. Однако, по его словам, сообщения ФСБ о задержании диверсантов и успешная работа средств противовоздушной обороны (ПВО) только подтверждают эффективность принятых для защиты мер.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов,— сказал господин Песков. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию».

Отвечая на вопрос о необходимости усиления мер по созданию укрепрайонов в Крыму, Дмитрий Песков отметил: «Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным».

Сегодня, 8 декабря, над акваторией Черного моря был сбит беспилотный летательный аппарат. В этот же день сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух жителей Севастополя, которых обвиняют в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. 6 декабря под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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