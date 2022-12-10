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Коммерсантъ FM
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Неймар допустил уход из сборной Бразилии из-за вылета с чемпионата мира по футболу

Лидер сборной Бразилии Неймар заявил, что не исключает ухода из команды после того, как страна вылетела с чемпионата мира по футболу в Катаре. Ранее Бразилия проиграла Хорватии в матче 1/4 чемпионата мира.

Неймар

Неймар

Фото: Suhaib Salem, Reuters

Неймар

Фото: Suhaib Salem, Reuters

«Честно говоря, я не знаю. Я думаю, что говорить об этом сейчас плохо из-за накала момента. Может быть, я плохо соображаю. Говоря, что это конец, означало бы поторопиться, но я не могу ничего гарантировать. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу использовать это время, чтобы подумать об этом, подумать о том, чего я хочу для себя. Я не говорю, что никогда больше не буду играть за сборную Бразилии, но и не говорю на сто процентов, что вернусь»,— сказал Неймар журналистам (цитата по ESPN).

9 декабря Хорватия обыграла сборную Бразилии по пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 0:0, дополнительное — со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2. В тот же день главный тренер сборной Бразилии объявил, что уходит в отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хозяева своего времени».

Олеся Павленко

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