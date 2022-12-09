Хорватия обыграла Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии по пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время игры закончилось нулевой ничьей, дополнительное — со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч сборных Бразилии и Хорватии

Фото: Matthew Childs / Reuters Матч сборных Бразилии и Хорватии

Фото: Matthew Childs / Reuters

Матч состоялся на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Голы в дополнительное время забили: Петкович (117) — Неймар (105). Это 77-й гол бразильца за сборную, по этому показателю Неймар сравнялся с трехкратным чемпионом мира Пеле.

После поражения главный тренер сборной Бразилии Тите, который работал с командой с 2016 года, объявил об отставке. В полуфинале хорваты встретятся с победителем матча Нидерланды—Аргентина. Игра состоится сегодня, 9 декабря.