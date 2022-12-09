Хозяева своего времени

Первый же четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре украсил его очередной сенсацией. Сборная Бразилии, которая уже стала выглядеть главным фаворитом турнира, не смогла выйти в полуфинал, наткнувшись на удивительную хорватскую команду, в очередной раз доказавшую, что выживать умеет лучше любой другой. Выдержав бразильское давление в основное время, пережив гол Неймара уже в овертайме, хорваты дотерпели до серии пенальти, а в ней безжалостно убили бразильскую мечту о шестом чемпионском титуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Бразилии (в желто-синей форме) стала пятым подряд соперником в play-off чемпионата мира, которого хорваты прошли, после того как основное время матча закончилось вничью

Фото: Manu Fernandez / AP Сборная Бразилии (в желто-синей форме) стала пятым подряд соперником в play-off чемпионата мира, которого хорваты прошли, после того как основное время матча закончилось вничью

Фото: Manu Fernandez / AP

Слезы бразильских игроков после этого матча с удовольствием ловили все телекамеры. Слезы такого отчаяния, которое трудно себе представить. Это четыре года назад в России проигрыш сборной Бразилии в четвертьфинале мирового первенства воспринимался как что-то вполне ожидаемое, учитывая ее собственные проблемы и блеск, исходивший от одолевших ее бельгийцев. В Катаре обстоятельства были совсем иными.

К четвертьфиналу вернувшая себе стиль и мощь лучших времен бразильская команда превратилась с точки зрения экспертов, букмекеров, обычных фанов в безусловно главного среди претендентов на золото.

Но ее все-таки остановила в паре шагов от него самая, видимо, странная сборная мирового футбола — сборная, которой плевать на котировки, на то, как складывается матч. В 2018 году, не очень высоко котируясь, хорваты добрались до финала чемпионата мира, по дороге к нему трижды подряд победив соперников — датчан, россиян и англичан — во встречах, забравшихся за пределы основного времени. В Катаре в 1/8 финала они продолжили тренд, выиграв в серии пенальти у смотревшихся некоторое время очень здорово на их фоне японцев. А теперь пополнили коллекцию скальпов таким, ценнее которого не придумаешь, в матче, который потряс уровнем интриги.

На стадионе Education City шел очень особенный футбол. Футбол, который, конечно, можно было бы назвать и скучным ввиду дефицита острых событий, но который на самом деле при внешней неброскости был до краев наполнен всякими любопытными штуками, превращающими матч в тягучий, но тем не менее захватывающий детектив.

И тот, кто пытался определить, куда все вырулит, должен был время от времени признавать, что снова сел в лужу. Сначала, например, хотелось предположить, что сборная Хорватии все-таки смирилась с тем, что достигла своего катарского потолка, и, объятая дрожью в коленках, сопротивляться на равных бразильцам не в состоянии. Фланговые защитники вообще не переходят центральную линию, робко отсиживаясь в окопах, хотя их активность представлялась неплохим способом погасить активность краев бразильских. Прессинг включается, но какой-то неловкий. Такой нужно записывать на учебные видео, чтобы демонстрировать, как прессинговать не нужно, потому что просто прибегать в чужую штрафную, чтобы постоять неподалеку от соперников без попыток отобрать мяч,— занятие бессмысленное и даже вредное: сил же не вагон. А вслед за этим нужно включать — в качестве позитивного примера — видео с прессингом сборной России из 2018 года: вот так надо поддушивать. Первое же заметное действие Луки Модрича, который, по идее, как вожак, как стержень команды каждым своим шагом должен был сообщать партнерам уверенность в будущем,— это жуткий, на ровном месте обрез в центре поля, доставшийся Рафинье и говоривший скорее о том, что и Модрич поддался мандражу, что и он понимает, кто тут фаворит, а кто слабак.

Но уже через четверть часа после этого хотелось верить в то, что хорваты таким образом ловко заманивали сборную Бразилии в капкан и что это они лучше готовы к четвертьфиналу.

Формально мяч по-прежнему был чаще у бразильцев, но вся красота и эффективность из их игры напрочь исчезала на подступах к оборонительному отряду соперников во главе с Йошко Гвардиолом. Зато каждая вторая атака хорватов повышала градус напряжения возле бразильской штрафной и даже внутри нее — ну не до предельного, но довольно высокого. И если у сборной Бразилии моменты были только потенциальные, то у сборной Хорватии — например, у Ивана Перишича — вполне реальные. И хорватские фланги в конце концов включились. А Йосип Юранович, чуть не прорвавшись к бразильским воротам, «посадил» на предупреждение Данилу. И степень грубости его фола, за который более строгий судья, чем Майкл Оливер, мог бы дать и красную карточку вместо желтой, наводила на мысль о том, что и у фаворитов нервы пошаливают.

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Но под занавес первого тайма посимпатичнее, помощнее опять выглядела сборная Бразилии. Она по-прежнему мучилась, стараясь преодолеть последний рубеж хорватской защиты, но по крайней мере Неймар, Ришарлисон, Винисиус уже все время были перед ним, все время стучались в плотно — плотнее, чем во всех их предыдущих катарских матчах — захлопнутую пока дверь.

А после перерыва стук становился все громче и громче. И состояние хорватских тылов иногда тянуло описать словом «паника». Нет, наверное, оно все-таки было слишком сильным, но ведь и правда были эпизоды какой-то абсолютной растерянности хорватов.

И Неймар однажды вдруг очутился напротив вратаря Доминика Ливаковича, буквально метрах в пяти от ворот.

Но сборная Хорватии в который уже раз демонстрировала, что она — команда безумно специфическая, что тот же подход, который верен в отношении, скажем, обыгранных бразильцами по дороге к четвертьфиналу сербов, швейцарцев, корейцев, к ней совершенно не применим. Он давно привыкла существовать в режиме выживания. Да, можно сказать, она обожает существовать в таком режиме — когда ты все время в партере, когда все время выкручиваешься.

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И живым символом этой специфики был, разумеется, Ливакович. Он устоял и против Неймара, и против очутившегося позже в позиции ничуть не хуже Лукаса Пакеты, и опять против Неймара, которого два других выкрасивших волосы в блонд бразильца — Ришарлисон и Родригу — вывели на ворота, кажется, идеально, так, что не забить было сложно. И главное, что после этих подвигов Ливакович возвращался к «ленточке» с видом человека, который только что провел приятную разминку, чуть ли не улыбаясь. Для него это были рабочие ситуации, которых не избежать, ничего страшного. И зря аналитики BBC расхваливали на все лады изысканность и разнообразие — очаги возникновения угроз с одинаковой частотой возникают справа, слева и по центру — бразильских наскоков, которым замены тренера Тите только добавляли огня. Изысканность, разнообразие, огонь тут не имели никакого значения. Хорватская сборная все равно добралась до своего любимого овертайма.

Эта сборная, высасывающая, будто гигантский пылесос, из противников только что бившую ключом жизнь, солидную ее порцию вытянула и из бразильцев. В дополнительное время они не походили на команду, которая играет в футбол, танцуя.

Наоборот, она походила на команду страдающую. А однажды едва не нарвалась на беду, когда Бруно Петкович, одурачив сразу двух защитников, выкатил мяч Марцело Брозовичу под убойный в перспективе удар. Но с ним у Брозовича не срослось. А вслед за этим слово взял тот бразильский футболист, в котором, как выяснилось, жизни, несмотря на недавнюю травму, несмотря на то что позади остался изнурительный полуторачасовой марафон, было еще предостаточно.

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В своей профессиональной карьере Неймар забил сотни голов. Но слаще этого, под занавес первого из двух добавленных пятнадцатиминутных таймов, в ней, не исключено, никогда не было. Когда уже возникло ощущение, что бразильцы окончательно исчерпали запасы энергии, что взрыва от них не дождаться, их лидер наконец выдал тот трюк, который не сумели разгадать ни Гвардиол, ни Ливакович. Простенький с виду трюк, но чересчур четко, фактически безупречно исполненный: «стеночка» с Лукасом Пакетой, рывок и два шага в сторону от голкипера, распахивающие угол настежь. Бразильская скамейка все же пустилась в пляс.

Но впереди ведь был еще один пятнадцатиминутный тайм. И бразильцы проводили его, ясно давая понять: намерены удерживать добытый запас, а не пытаться его увеличить. И это была скверная идея, потому что с такими соперниками, как хорваты, соперниками с большим сердцем, не сдающимися никогда, хвататься обеими руками за положительный результат — смерти подобно.

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Тезис быстро получил подтверждение убедительнее некуда. Хорватскую атаку разогнал, естественно, Лука Модрич, а продолжили три игрока, вышедших на замену — Никола Влашич, Мислав Оршич и увенчавший ее ударом Бруно Петкович. Бразильский вратарь Алиссон, слегка дезориентированный рикошетом, с ним не справился. Так что все вырулило к серии пенальти. В ней Ливакович взял первый же бразильский одиннадцатиметровый — от Родригу. А его партнеры — Влашич, Ловро Майер, Модрич, Оршич — свои били так, словно не чувствовали никакого давления, словно вышли не на перестрелку с фатальным для кого-то итогом, а на рядовую тренировку. Это они ощущали себя бесспорными хозяевами положения, а не несчастные бразильцы, чью мечту о шестом чемпионском титуле убивали цинично и жестоко.

Все было кончено, когда Маркиньос влепил мячом в стойку. Заплаканные бразильцы отправились домой, хорваты, как и четыре года назад,— на охоту за медалями чемпионата мира.

В полуфинале они встретятся с победителем завершившегося поздно вечером по московскому времени матча между сборными Аргентины и Нидерландов.

Алексей Доспехов