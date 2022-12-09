Главный тренер сборной Бразилии ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите заявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял после того, как Бразилия проиграла команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды забили по голу, серия пенальти — 4:2 в пользу хорватов.

«Болезненное поражение, но я в мире с собой. Конец цикла. Я уже говорил об этом более чем полтора года назад. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Все, кто знаком со мной, это знают»,— заявил тренер (цитата по Globo).

Должность тренера сборной Бразилии Тите занимает с 2016 года. В 2018 году Бразильская конфедерация футбола продлила с ним контракт до 2022 года, до окончания чемпионата мира в Катаре. При Тите команда сыграла 81 матч, 60 из которых выиграла. Под руководством тренера сборная Бразилии выиграла Кубок Америки- 2019.

Полина Собакина