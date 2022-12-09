Белый дом: на танкерах, которые не пропускает Анкара, почти нет российской нефти

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге попросили прокомментировать решение Турции не пропускать через Босфор и Дарданеллы не менее 20 танкеров, которые везут около 18 млн баррелей нефти. По ее словам, российской нефти нет практически на всех этих танкерах.

«Мы связались с Турцией, рассказав о том, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть, и объяснили, что ограничение не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды»,— ответила госпожа Жан-Пьер (цитата по ТАСС). «Насколько мы понимаем, практически все танкеры, которые (Анкара.— "Ъ") задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется»,— заявила пресс-секретарь Белого дома.

Financial Times сообщала, что турецкие власти требуют полной страховки проходящих через проливы судов. Bloomberg сообщало, что большая часть нефти, задержанная в Черном море, следует из Казахстана. Турецкая сторона подчеркнула, что продолжит запрашивать у танкеров страховые документы, в Кремле же не расценивают ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью как шантаж.

Мария Федотова