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Коммерсантъ FM
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В ЕК назвали отзыв лицензии у «Дождя» национальным решением Латвии

Отзыв лицензии у телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) Национальным советом по электронным СМИ Латвии связан с рисками нацбезопасности страны. Аннулирование лицензии телеканала — национальное решение Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Также в ЕК напомнили о возможности обжаловать решение.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности. Существуют национальные процедуры для обжалования этого решения»,— следует из заявления ЕК (цитата по «РИА Новости»).

В Еврокомиссии сообщили, что страны Евросоюза «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ», однако для работы в ЕС «они должны соблюдать национальные правила и процедуры». 6 декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание «Дождя» в связи с угрозой «государственной безопасности и общественного порядка». Позже Литва и Эстония также прекратили вещание телеканала.

Полина Собакина

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