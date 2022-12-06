В Латвии аннулировали лицензию «Дождя» из-за угрозы госбезопасности

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ—иностранных агентов). Решение принято в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Руководство телеканала пока не прокомментировало ситуацию.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии»,— сказал глава совета Ивар Аболиньш.

«Дождь» должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря. Ивар Аболиньш также утверждает, что власти планируют заблокировать вещание телеканала на видеосервисе YouTube в стране.

1 марта сайт телеканала «Дождь» был заблокирован в России по решению Роскомнадзора. Генпрокуратура назвала телеканал угрозой для конституционного строя России. 3 марта руководство «Дождя» объявило о прекращении работы в России. 6 июня телеканал получил лицензию на трансляцию в Латвии.

1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев сказал фразу о помощи российским военным. Он зачитал просьбу отправлять на электронную почту редакции информацию о нарушениях в отношении мобилизованных, чтобы журналисты могли об этом рассказать. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте»,— добавил господин Коростелев.

Позже руководство канала уволило его и напомнило, что телеканал всегда выступал против военной операции России на Украине. Несмотря на это против телеканала возбудили административное дело, NEPLP также оштрафовал СМИ на €10 тыс. за демонстрацию в эфире изображения Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией». В NEPLP также заявили, что это было вторым серьезным нарушением «Дождя», третье грозило бы отзывом лицензии. В тот же день глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале процесса по отзыву разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

Студия «Дождя» в Латвии находится в Риге. У телеканала также есть студии в Тбилиси (Грузия) и Амстердаме (Нидерланды).

Олеся Павленко